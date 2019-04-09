الانتخابات الإسرائيلية: الإسرائيليون يبدأون التصويت ونتنياهو يسعى للفوز بفترة خامسة

مصدر الصورة Reuters Image caption سيصبح بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء في البلاد إذا أعيد انتخابه.

بدأ الإسرائيليون التصويت صباح اليوم في انتخابات تشريعية جديدة، تشهد سعي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو للفوز بفترة حكم خامسة، ليكون أطول من تولى منصب رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد حال فوزه.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية الوطيس بين السياسي المخضرم نتنياهو وقائد الجيش السابق الجنرال بيني غانتس.

وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود اليميني، مزاعم بالفساد.

ويتزعم منافسه غانتس تحالفا وسطيا، يسمى تحالف "الأزرق والأبيض" في إشارة إلى ألوان العلم الإسرائيلي، ويتحدى غانتس نتنياهو في قضية الأمن، التي تمثل القضية الرئيسية لدى الإسرائيليين، ويتعهد بسياسة أكثر نظافة.

أما حزب العمل الإسرائيلي، الذي أبرم اتفاق سلام مع الفلسطينيين في التسعينيات من القرن الماضي، فقد خسر جزءا كبيرا من شعبيته لدى الناخبين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

ولم يفز أي حزب في تاريخ إسرائيل بأغلبية في البرلمان (الكنيست)، تمكنه من تشكيل حكومة منفردا، وتشكلت دوما حكومات ائتلافية تضم عدة أحزاب.

ويضم الكنيست الإسرائيلي 120 مقعدا.