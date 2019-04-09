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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، بإحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال ترامب أثناء محادثات مع السيسي : "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل بين مصر والولايات المتحدة أكثر من علاقتنا الآن".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، والسيسي إلى جانبه، إن لديهما أشياء مهمة تتعلق بمناقشة القضايا العسكرية والتجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الأمريكية ومشرعون أمريكيون عن قلق بشكل خاص إزاء ما أعُلن عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي إس يو- 35 بالإضافة إلى سجل مصر في حقوق الانسان.

"مخاوف"

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قد سلموا رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون فيها من الإدارة الأمريكية معالجة ثلاث قضايا مع الرئيس المصري السيسي الذي يزور واشنطن يوم الثلاثاء.

وتشمل هذه القضايا، مسألة الأمريكيين المحتجزين في مصر وشراء القاهرة طائرات سوخوي إس يو- 35 إس والتعديلات المقترحة في الدستور المصري.

وأكدت الرسالة أن عمق الشراكة بين واشنطن والقاهرة، يأتي من خلال الالتزام بالمبادئ والقيم المشتركة المتمثلة في الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان.

وطالب أعضاء المجلس بسرعة إطلاق سراح من وصفوهم بالمحتجزين الامريكيين "ظلما" والذين يزيد عددهم عن 12 شخصا.

وأعربوا عن قلقهم إزاء شراء القاهرة 20 طائرة سوخوي إس يو- 35 إس، وعمق العلاقة مع روسيا والذي تمثل في توقيع اتفاقية تعاون لبناء محطة مصرية للطاقة النووية، وطالبوا بأن تراجع مصر هذه القرارات التي قد تضعف العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأكدوا خشيتهم من أن يؤدي مقترح التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري حاليا، والتي تسمح للسيسي بتمديد فترة حكمه حتى عام 2034، وتعطي الجيش صلاحيات مطلقة، إلى تدهور الوضع السياسي وانتهاك حقوق الانسان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بومبيو في زيارة للقاهرة يناير 2019

وثمنوا الدور المصري في عملية السلام في الشرق الاوسط والامتيازات التي تحظى بها أمريكا في مصر.

وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، ذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت "القتل خارج إطار القانون"، و"الإخفاء القسري"، و"التعذيب"، بينما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير".

و يصوت البرلمان المصري في السادس عشر من أبريل/نيسان الجاري، على مقترح تعديل 12 مادة في الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة. أبرزها تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات و تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية. و محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت.