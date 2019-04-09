البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

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كلف البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقال الأسبوع الماضي من منصبه تحت ضغط التظاهرات.

وصوّت البرلمان بغرفتيه على إعلان منصب الرئيس شاغرا بموافقة 453 من أصل 455 عضوا حاضرا، في جلسة أذيعت على الهواء عبر تلفزيون قناة النهار الجزائرية الخاصة.

وبمقتضى الدستور الجزائري، يدير بن صالح شؤون البلاد لحين عقد انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.

ويرفض جزائريون تقلد بن صالح منصب الرئيس المؤقت للبلاد، وذلك لقربه من بوتفليقة الذي حكم الجزائر زهاء عشرين عاما.

وبحسب صحيفة الخبر المستقلة، فإن أحزابا معارضة غاضبةٌ من استمرار الحكومة المؤقتة التي أُعلنت قبل استقالة بوتفليقة، رغم دستورية تلك الحكومة.

وثمة تكهنات إعلامية بأن يتنحى بن صالح قبل أن يحظى بصلاحيات الرئيس.