مظاهرات السودان: كيف استقبل المحتجون إعلان الإطاحة بالبشير؟

وزير الدفاع السوداني أعلن "اقتلاع" نظام عمر البشير، الذي ظل في سدة الحكم قرابة 30 عاما، لكن كيف استقبل السودانيون قرارات الجيش؟