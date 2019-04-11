مظاهرات السودان: كيف استقبل المحتجون إعلان الإطاحة بالبشير؟

  • 11 أبريل/ نيسان 2019

وزير الدفاع السوداني أعلن "اقتلاع" نظام عمر البشير، الذي ظل في سدة الحكم قرابة 30 عاما، لكن كيف استقبل السودانيون قرارات الجيش؟

  • متظاهرون يحتجون ضد إعلان الجيش تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" لإدارة شؤون البلاد بعد إطاحته بالرئيس عمر البشير من سدة الحكم Reuters

    متظاهرون يحتجون ضد إعلان الجيش تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" لإدارة شؤون البلاد بعد إطاحته بالرئيس عمر البشير من سدة الحكم

  • محتجون يحيطون بسيارة أحد الضباط، ويرددون هتافات غاضبة بعد بيان الجيش. Reuters

    محتجون يحيطون بسيارة أحد الضباط، ويرددون هتافات غاضبة بعد بيان الجيش.

  • جنود سودانيون أمام مقر عسكري، حيث تجمع متظاهرون يرون أن الإطاحة بالبشير "انقلاب نفذه النظام" AFP/Getty Images

    جنود سودانيون أمام مقر عسكري، حيث تجمع متظاهرون يرون أن الإطاحة بالبشير "انقلاب نفذه النظام"

  • مواطنون في العاصمة الخرطوم يحتفون بنهاية حقبة البشير الذي ظل في الحكم قرابة 30 عاما. Reuters

    مواطنون في العاصمة الخرطوم يحتفون بنهاية حقبة البشير الذي ظل في الحكم قرابة 30 عاما.

  • وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن أيضا عن تعطيل العمل بالدستور وتفعيل حالة الطوارئ. Reuters

    وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن أيضا عن تعطيل العمل بالدستور وتفعيل حالة الطوارئ.

  • سودانيون يرددون شعارات فور سماع إعلان وزير الدفاع "اقتلاع النظام" و"التحفظ" على البشير. Reuters

    سودانيون يرددون شعارات فور سماع إعلان وزير الدفاع "اقتلاع النظام" و"التحفظ" على البشير.

  • طفل تزينت بعلم السودان وتلوح بعلامة النصر Reuters

    طفل تزينت بعلم السودان وتلوح بعلامة النصر.

  • الاحتجاجات في السودان ضد البشير مستمرة منذ عدة أشهر Reuters

    الاحتجاجات في السودان ضد البشير مستمرة منذ عدة أشهر.

  • متظاهرات في الخرطوم قبيل إعلان الإطاحة بالبشير European Photopress Agency

    متظاهرات في الخرطوم قبيل إعلان الإطاحة بالبشير.

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