مظاهرات السودان: كيف استقبل المحتجون إعلان الإطاحة بالبشير؟
وزير الدفاع السوداني أعلن "اقتلاع" نظام عمر البشير، الذي ظل في سدة الحكم قرابة 30 عاما، لكن كيف استقبل السودانيون قرارات الجيش؟
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Reuters
متظاهرون يحتجون ضد إعلان الجيش تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" لإدارة شؤون البلاد بعد إطاحته بالرئيس عمر البشير من سدة الحكم
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Reuters
محتجون يحيطون بسيارة أحد الضباط، ويرددون هتافات غاضبة بعد بيان الجيش.
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AFP/Getty Images
جنود سودانيون أمام مقر عسكري، حيث تجمع متظاهرون يرون أن الإطاحة بالبشير "انقلاب نفذه النظام"
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Reuters
مواطنون في العاصمة الخرطوم يحتفون بنهاية حقبة البشير الذي ظل في الحكم قرابة 30 عاما.
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Reuters
وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن أيضا عن تعطيل العمل بالدستور وتفعيل حالة الطوارئ.
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Reuters
سودانيون يرددون شعارات فور سماع إعلان وزير الدفاع "اقتلاع النظام" و"التحفظ" على البشير.
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Reuters
طفل تزينت بعلم السودان وتلوح بعلامة النصر.
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Reuters
الاحتجاجات في السودان ضد البشير مستمرة منذ عدة أشهر.
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European Photopress Agency
متظاهرات في الخرطوم قبيل إعلان الإطاحة بالبشير.
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