مصدر الصورة AFP/HO/SUDAN TV Image caption البرهان يلقي كلمة متلفزة

تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بـ "الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه".

وأعلن البرهان "إعادة هيكلة مؤسسات الدولة" في كلمة بثها التلفزيون.

وجاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات ضد السلطات، على الرغم من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وطالب المتظاهرون بالعودة الفورية للحكم المدني وتعهدوا بمواصلة التظاهر حتى يتم ذلك.

وفي كلمته أعلن البرهان إنهاء حظر التجول وأكد إطلاق سراح السجناء من المتظاهرين.

مصدر الصورة EPA Image caption تستمر المظاهرات في السودان منذ شهور

وقال البرهان في كلمته إن المجلس قرر "إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وأضاف أنه سيتم "إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات".

وقال البرهان إن الجيش سيحافظ على "السلام والنظام والأمن" في السودان في الفترة الانتقالية.

وأكد أن الفترة الانتقالية مدتها عامان حتى يتم إجراء انتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وجاءت كلمة البرهان بعد استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح قوش، من منصبه، بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع عوض بن عوف.

مصدر الصورة AFP Image caption قوش

وقوش حليف رئيسي للبشير منذ التسعينيات وهو واحد من بين 17 مسؤولا سودانيا وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور عام 2009.

ولجهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة ونفوذ بالغ في السودان.

ما رأي المعارضة؟

وقال موقع "سودان نيوز 365" إن زعماء المعارضة يجتمعون مع القادة العسكريين السبت لمناقشة "الترتيبات الانتقالية".

ودعت رابطة المهنيين السودانيين، التي تتزعم الاحتجاجات، القوات المسلحة إلى "ضمان الانتقال الفوري للسلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011، وتأتي الإطاحة بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وتدهور الحالة المعيشية.