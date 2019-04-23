مصدر الصورة AFP Image caption نفذت الأحكام في الرياض ومكة والمدينة والقصيم والمنطقة الشرقية

قالت السلطات السعودية إنها نفذت أحكام الإعدام بـ 37 من المواطنين السعوديين يوم الثلاثاء بعد إدانتهم "بالإرهاب".

يذكر أن السعودية من أكثر بلدان العالم تنفيذا لأحكام الاعدام.

وجرى تنفيذ الأحكام في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية التي تسكنها الأقلية الشيعية في السعودية.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".

وقالت الوكالة إن واحدا من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقا، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة.

بينما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضا من المتهمين هاجموا مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عددا من عناصر الأمن وتعاونوا مع "قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا".

وتنفذ أحكام الاعدام في السعودية عادة بضرب العنق.

وتشير إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن السلطات السعودية أعدمت منذ بداية هذه السنة 100 شخص على الأقل.

وكانت المملكة قد أعدمت في العام الماضي 149 شخصا حسبما تقول منظمة العفو الدولية مضيفة أن إيران فقط تتفوق على السعودية في عدد حالات الإعدام.

ودائما ما يعرب خبراء حقوق الانسان عن قلقهم من نزاهة المحاكمات في السعودية.

يذكر أن أولئك الذين يتهمون بالإهاب والقتل والاغتصاب والسطو المسلح والإتجار بالمخدرات يواجهون الحكم بالاعدام في السعودية.