السعودية تطلق سراح عاملتي منزل محكومتين بالإعدام "لممارستهما السحر"

مصدر الصورة Getty Images Image caption تظاهرات خارج مبنى السفارة السعودية في جاكرتا ضد أحكام الإعدام

أُطلقت المملكة العربية السعودية سراح عاملتين إندونيسيتين في الخدمة المنزلية، حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ممارسة السحر.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، لالو محمد إقبال يوم الأربعاء، عودة العاملتين الأندونيسيتين اللتين كانتا حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ممارستهما السحر ضد عائلتي ربي عملهما في المملكة العربية السعودية.

وقال إقبال "حكمت محكمة في الرياض على العاملتين بالإعدام في عام 2009 ولكن خففت العقوبة في أوائل عام 2019 بعد سنوات من المفاوضات بين جاكرتا والمملكة".

وأعادت السلطات السعودية العاملتين سومرتيني ووسانه بعد أن قضتا عشر سنوات في السجن.

وقال سفير اندونيسيا في السعودية، اجوس مفتوح أبي جبريل، في تصريح صحفي "بعد خوض مفاوضات صعبة تمكنت السفارة من اقناع الحكومة السعودية بالسمح للعاملتين بالمغادرة إلى بلادهما".

واتُهمت سومرتيني باستخدام السحر الأسود لإخفاء ابن رب العمل البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، والذي عثر عليه لاحقا وهو على قيد الحياة.

بينما اتُهمت ورنة بإلقاء "تعويذة سحرية" على زوجة رب العمل فأصابتها بالمرض.

وينتظر أكثر من عشرة إندونيسيين حاليًا تنفيذ أحكام إعدام بحقهم في المملكة العربية السعودية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إحدى المشاركات في تظاهرات خارج مبنى السفارة السعودية في جاكرتا

وظل نشطاء إندونيسيين يطالبون بالإفراج عن عمال أندونيسيين محتجزين منذ سنوات في السعودية، ونظموا احتجاجات في الشوارع أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى جاكرتا عام 2017.

ولطالما اشتكت إندونيسيا من المعاملة السيئة التي يتعرض لها عمالها المهاجرين في الخارج، وحظرت في عام 2015 إرسال عاملات منازل جدد إلى 21 دولة في الشرق الأوسط.

وقدمت جاكرتا احتجاجًا رسميًا إلى الرياض بعد إعدامها عاملة منزل إندونيسية دون إخطار أسرتها أو موظفي القنصلية في أكتوبر من العام الماضي.

وكان حُكم عليها بالإعدام لقتلها رب العمل الذي ادعت أنه كان دفاعاً عن النفس لاعتدائه الجنسي عليها.

وتشهد المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بالإرهاب والقتل والاغتصاب والسرقة المسلحة والاتجار بالمخدرات وممارسة السحر عقوبة الإعدام.

وأعْدَمت السعودية 37 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم "إرهابية" يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد من أعدموا هذا العام إلى أكثر من 100 شخص، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.