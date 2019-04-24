مصدر الصورة EPA Image caption الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن السعودية ودولة الإمارات تدينان لإيران بوجودهما، لأن طهران رفضت مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في اجتياح البلدين، حسبما قال التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال روحاني "لو لم تتخذ إيران حينئذ موقفا عقلانيا وترفض التعاون مع صدام، لما بقي لهاتين الدولتين وجود اليوم".

"لذا تدين هاتين الدولتين بوجودهما لإيران".

وتأتي تصريحات روحاني في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على عدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني، وهو ما اعقبه تأكيد السعودية عن استعدادها تعويض أي عجز سينتج عن وقف الصادرات الإيرانية من النفط.

إلا أن روحاني قال إن الوقف التام لتصدير النفط الإيراني "أمر غير ممكن، وإن التعويض عن صادرات إيران النفطة يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني".

وكان العراق قد واحتل الكويت في آب / أغسطس 1990، واستمر الاحتلال سبعة شهور قبل أن يتدخل تحالف غربي لاخراج القوات العراقية من الإمارة الخليجية.

وقال روحاني بهذا الصدد "إن صدام أبلغ إيران قبيل اجتياح الكويت جارة السعودية إن العراق وإيران ستكون لهما حدود مشتركة يبلغ طولها 800 كم على الخليج الفارسي".

وأضاف "يعني هذا أن صدام كان ينوي اجتياح السعودية وعمان والإمارات وقطر اضافة إلى الكويت".

مصدر الصورة AFP Image caption آية الله خامنئي يتحدث يوم الأربعاء

وكان مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي قد وصف في وقت سابق الأربعاء قرار الولايات المتحدة إنهاء اعفاءاتها من العقوبات للدول التي تستورد النفط الإيراني بأنه "قرار عدائي لن يمر دون رد".

وجاء في تغريدة على حسب الزعيم الإيراني في تويتر "لن تؤدي المحاولات الأمريكية لحظر النفط الإيراني إلى أي نتيجة، فسنصدر كميات النفط التي نحتاجها وننوي تصديرها".

وكانت واشنطن قالت يوم الإثنين إنها لن تستثني عددا من الدول التي تشتري النفط الإيراني من عقوباتها، وإنها تنوي فرض عقوبات على الهند والصين وتركيا وغيرها من الدول إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.