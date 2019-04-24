احتجاجات الجزائر: من هو الملياردير يسعد ربراب الذي اعتقل؟

مصدر الصورة Social media-Twitter Image caption يسعد ربراب

تم توقيف الملياردير الجزائري يسعد ربراب في 22 أبريل/نيسان الحالي للاشتباه في "تورطه في تصريح كاذب بخصوص حركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من البلاد وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورغم أن ربراب نفى خبر توقيفه في تغريدة كتبها في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلا أن وكالة الأنباء أكدت خبر احتجازه بشكل مؤقت في 23 الشهر الحالي.

ويرأس ربراب شركة "سيفيتال" التي تستثمر في الصناعات الغذائية وتجارة المفرق والالكترونيات والأجهزة الكهربائية وصناعة الحديد والزجاج والبناء والسيارات والخدمات ووسائل الإعلام وغيرها.

وهناك 18 ألف شخص يعملون في شركته، كما أن لها 24 فرعاً في جميع أنحاء البلاد.

ولا تقتصر أهمية شركته على حجم الأموال التي يستثمرها في بلاده، بل لها استثمارات خارجية في بلدان أوروبية أبرزها فرنسا. وتقدر ثروته حالياً بـ 4.1 مليار دولار.

وجاء يسعد ربراب على رأس قائمة الأغنياء في الجزائر، وهو سادس الأثرياء في أفريقيا بحسب مجلة "فوربز" الأمريكية.

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مصدر الصورة Social media-Twitter Image caption الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويسعد ربراب

استدعاء أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق ومحمد الوكال وزير المالية الحالي "للتحقيق في قضايا فساد"

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ما التهم؟

ضمن حملة "مكافحة الفساد"، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب يسعد ربراب.

ويملك هؤلاء الأربعة مجموعة "كو جي سي"، المتخصصة في الهندسة المدنية والأعمال التجارية، ويعد شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة من أكبر المقربين لهذه المجموعة.

وتم استدعاؤهم جميعاً للتحقيق معهم في تهم تتعلق بمصدر ثروتهم الطائلة و"إساءة استخدام المال العام".

ومن أبرز الموقوفين حاليا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال.

في عام 2016، كشفت وثائق "بنما" أن لدى ربراب "حسابا خارجيا" منذ بداية عام 1990، وهو مخالف للقانون في الجزائر. إلا أن ربراب نفى أن يكون له حساب في الخارج.

ووصفت صحيفة "ليبرتي" الالكترونية الجزائرية التي تمتلكها شركة سيفيتال، ملاحقته قضائيا بـ"السيناريو المعد مسبقا" الذي لا يعرفون الهدف منه.

حياته وصعود نجمه

وُلد يسعد ربراب عام 1945 في ولاية تيزي وزو في الجزائر. أسس في بداياته مكتب محاسبة، ثم عُرضت عليه الشراكة مع مؤسسة تعمل في مجال صناعة الحديد. بدأت شراكته برأسمال 27 ألف دينار، لتكون حصته في تلك المؤسسة 20 في المئة من الأسهم.

وفي عام 1975 أسس ربراب أول شركة له باسم "بروفيلور" التي بدأت أعمالها بأربعة موظفين فقط. وبعد أربع سنوات تطورت شركته ووصل عدد العاملين فيها إلى 200 موظف.

وبعد نجاح بروفيلور اشترى ربراب ء شركات أخرى وجميعها كانت تعمل في مجال الحديد.

وفي عام 1988، أسس شركة "ميتال سيدار" التي بدأت بالإنتاج الفعلي عام 1992، وحقق من ورائها أرباحاً صافية بلغت 33 مليون دولار خلال اول عام.

وفي يناير 1995 قامت جماعة "إرهابية" بوضع 14 قنبلة حولت مصنع ميتال سيدار إلى ركام. فهاجر إلى فرنسا للبدء من جديد بعد أن تلقى تهديدات بقتله على حد قوله.

وفي فرنسا بدأ بالاستثمار ثانية وحقق أرباحاً متواضعة من محلات الجزارة التي فتحها في باريس.

عمل ربراب مع اثنين من أبنائه في مجال استيراد السكر، و"اشترى باخرة سكر كتجربة أولى ثم ثانية ثم ثالثة" إلى أن حقق أرباحاً كبيرة.

ثم عمل في مجال تصدير زيت الطعام، فساهم في تحويل الجزائر من بلد مستورد له إلى بلد مصدر.

ودخل مجال الصناعات الغذائية مثل تكرير السكر وغيرها من الصناعات انتهاء بالصناعات الكبرى مثل صناعة الحديد والزجاج والبناء الصناعي والسيارات والخدمات ووسائل الإعلام.