مصدر الصورة AFP Image caption تركيا تحقق في صلة محتملة للرجلين بمقتل خاشقجي

تقول وسائل إعلام تركية إن أحد المقبوض عليهما للاشتباه بالتجسس لصالح الإمارات أوائل هذا الشهر انتحر في السجن.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه عثر على الرجل المشتبه به ميتا في سجن سيليفيري الواقع في ضواحي اسطنبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة العدل التركية تأكيده للخبر.

وأفادت تقارير بأن الرجلين كانا يعملان لصالح دولة الإمارات، وأنهما كانا يجمعان معلومات عن المغتربين السياسيين الذين يعيشون في تركيا.

وقد قبضت السلطات التركية على الرجلين أوائل هذا الشهر وقيل إنهما اعترفا بالتجسس للإمارات، بحسب ما ذكره مسؤول تركي كبير.

وأضاف المسؤول أن السلطات كانت تحقق معهما لمعرفة إن كان هناك صلة محتملة بين وصول أحدهما إلى البلاد ومقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووجهت إلى المشتبه به تهمة "التجسس السياسي والعسكري الدولي"، بحسب ما قالته وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن الرجل، الذي قيل إنه كان يحمل الجنسية الإماراتية، خنق نفسه.

مصدر الصورة EPA Image caption السعودية والإمارات تشاركان في حصار قطر حليف أنقرة

وكان خاشقجي قد قتل في اسطنبول العام الماضي على أيدي فريق قيل إن السعودية أرسلته، وهي حليف مقرب من الإمارات.

ونفت السعودية، في أول الأمر أي علم لها بما حدث لخاشقجي، الذي كان ينتقد الرياض، ثم عادت وحملت مسؤولية قتله لوكلاء مارقين.

ووجه النائب العام السعودي تهمة قتل الصحفي السعودي لـ11 شخصا.

وتتسم علاقات تركيا بكل من السعودية والإمارات بالحساسية، وكان البلدان قد فرض - مع البحرين ومصر - حصارا على قطر، أحد حلفاء أنقرة المقربين.