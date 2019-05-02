السلطات السعودية "تفرج مؤقتا عن 4 ناشطات"

مصدر الصورة Reuters

أكد نشطاء سعوديون أن السلطات أفرجت بصورة مؤقتة عن 4 ناشطات حقوقيات على ذمة المحاكمة في قضايا اتهمن فيها بالاتصال بصحفيين ودبلوماسيين غربيين.

وبذلك يرتفع عدد الناشطات اللواتي أطلقت الرياض سراحهن إلى 7 ناشطات.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت نحو 12 من الناشطات العام الماضي. وتزامن ذلك مع السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة. وقال المدعي العام حينها إن الاعتقال تم بناء على اتهامهن بالإضرار بمصالح الدولة.

وتعرضت الرياض لضغوط من حكومات غربية لإطلاق سراح المعتقلات.

وبحسب منظمة القسط الحقوقية، ومقرها لندن، فإن الناشطات المفرج عنهن الخميس هن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير النمنكاني.

وكانت السلطات قد أفرجت قبل نحو شهر عن ثلاث ناشطات أخريات: رقية المحارب وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف على ذمة قضايا يحاكمن فيها.

لكن السلطات السعودية فاجأت الجميع الشهر الماضي بحملة اعتقالات جديدة شملت 9 كتاب ونشطاء بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية، وذلك فيما يبدو أنه متصل بدعمهم للمعتقلات من النساء والحقوقيات.

وقال إخوة الناشطة لجين الهذلول التي لم تكن بين المفرج عنهم إنهم تعرضوا لضغوط شديدة من مقربين من السلطات السعودية لعدم التحدث عن المعاملة التي تتعرض لها في المعتقل.

وتعد الهذلول إحدى الناشطات اللواتي ادعين أنهن تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي في المعتقل، وهو الأمر الذي يصر الادعاء الرسمي على رفض صحة وقوعه خلال أحداث المحاكمة.