مصدر الصورة Getty Images Image caption سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري السابق

اعتقلت الشرط الجزائرية سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بو تفليقة.

وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.

كما اعتقلت الشرطة أيضا اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.

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تأتي هذه الإعتقالات بعد أن أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كان قد اتهم، الشهر الماضي، مدين المعروف بالجنرال توفيق بعقد اجتماعات مع شخصيات وصفها بالمشبوهة بهدف زعزعة أمن البلاد والتآمر على المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي.

وكانت الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، قد أدت إلى إستقالة الرئيس الجزائري في الثاني من إبريل / نيسان، ويواصل المحتجون مطالبهم بإزاحة كل من له علاقة بالنظام السابق عن مناصبهم.