تظاهر المئات من عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان ضد نظام الكفيل، الذي يقولون إنه يعرضهن للانتهاكات من قبل مخدوميهم.

وتجمعت المتظاهرات وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإلغاء نظام الكفالة. ولاتخضع العمالة المنزلية في لبنان لقوانين العمل، ويحصلن على حق الإقامة في البلاد عبر كفالة مخدومهم.

وحملت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "لا للعبودية ونعم للعدل" و"أوقفوا الكفالة".

وتقول المتظاهرات، ومعظمهن عاملات منازل من إثيوبيا والفلبين وسريلانكا، إنهن كثيرا ما يتعرضن لاعتداءات جسدية والتعنيف والإساءة اللفظية وسوء التعامل والحرمان من الطعام.