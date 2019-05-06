بالصور: أردوغان يفتتح أكبر مسجد في تركيا

كما طالت الانتقادات التصميم المعماري، الذي وضعه مهندستان معماريتان. ونشرت صحيفة حريت مقال رأي في يونيو/حزيران 2016، للمعمارية دوغان هاسول، جاء فيه: "بناء نسخة من مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق) بعد 400 عام لا يتطلب مهارة. لماذا ما زلنا نسعى لتقليد العمارة العثمانية؟ لا معنى لتقليد القباب العثمانية والبيزنطية باستخدام الخرسانة".