بالصور: أردوغان يفتتح أكبر مسجد في تركيا

  • 6 مايو/ أيار 2019

مسجد تشامليجا، أكبر مسجد في تركيا، أثار انتقادات المعارضة التركية. في حين تحتفي حكومة أردوغان بما اعتبرته إنجازاً معمارياً على غرار مسجد السليمانية ومسجد السلطان أحمد.

  • أردوغان في افتتاح المسجد Getty Images

    افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسجد تشامليجا في الجانب الشرقي من اسطنبول في الثالث من مايو/آيار. وحضر الافتتاح عدد من ممثلي قادة العالم الإسلامي.

  • صورة جوية للمسجد نهارا Getty Images

    المسجد هو الأكبر في تركيا، وبدأ بناؤه في عام 2013، بتكلفة بلغت 100 مليون دولار أمريكي. ويُعتبر من أهم وأكبر المشروعات التي يروّج لها على أنها من إنجازات عهد أردوغان.

  • صورة جوية للمسجد ليلا وعليه علم تركيا Getty Images

    والمسجد شُيّد على تلة عالية في الجانب الشرقي من اسطنبول، ويمكن رؤيته من أرجاء المدينة، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف مسجد.

  • صورة جوية للمسجد نهارا Getty Images

    ويمتد على مساحة 125 ألف متر مربع، وهو مجمع يضم معرضاً للفن الإسلامي، ومتحفاً، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، وورش عمل ومرآبأً يسع 3500 سيارة.

  • صورة جوية للمسجد ليلا Getty Images

    وللمسجد ستة منارات، يبلغ طول أربعة منها 107.1 مترا. كما يصل ارتفاع القبة الرئيسية إلى 72 مترا. وقطر القبة الأصغر حوالي 34 مترا.

  • المصلين في صحن المسجد Getty Images

    وافتتح المسجد للصلاة في السابع من مارس/آذار الماضي، لتوافق ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب. ويسع 63 ألف مصليا.

  • أحد المصلين يقف ويرفع يديه بالدعاء Getty Images

    ومشروع مسجد تشامليجا أثار انتقادات الكثير من رموز المعارضة، اللذين لم يروا ضرورة في إنفاق كل هذه الأموال على مسجد في المدينة التي تحوي آلاف المساجد.

  • صورة من ساحة المسجد وبها ثلاثة رجال مسنين Getty Images

    وقال رئيس حزب السعادة، تمل كرم أوغلو: "من صاحب فكرة بناء مسجد يسع أكثر من 60 ألف شخص فوق تلة تشامليجا؟ سأقبل أيديهم إن استطاعوا ملئه ولو لمرة واحدة".

  • صورة من داخل المسجد Getty Images

    كما طالت الانتقادات التصميم المعماري، الذي وضعه مهندستان معماريتان. ونشرت صحيفة حريت مقال رأي في يونيو/حزيران 2016، للمعمارية دوغان هاسول، جاء فيه: "بناء نسخة من مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق) بعد 400 عام لا يتطلب مهارة. لماذا ما زلنا نسعى لتقليد العمارة العثمانية؟ لا معنى لتقليد القباب العثمانية والبيزنطية باستخدام الخرسانة".

  • مأدبة طعام يتوسطها أردوغان Getty Images

    واستضاف أردوغان مأدبة عشاء بعد الافتتاح، حضرها كبار المدعوين. وقال عن الانتقادات إن المسجد "بُني بهدف أن يكون ظاهراً من جميع أنحاء اسطنبول."

  • أردوغان ينظر إلى صحن المسجد Getty Images

    وقارن أردوغان مشروع بناء المسجد ببناء مسجد السليمانية "وعلى المعترضين توجيه السؤال إلى السلطان سليمان القانوني والسلطان الفاتح محمد." ويرى البعض إن أردوغان يريد أن يكون هذا المسجد ضريحا له.

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