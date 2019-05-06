بالصور: أردوغان يفتتح أكبر مسجد في تركيا
مسجد تشامليجا، أكبر مسجد في تركيا، أثار انتقادات المعارضة التركية. في حين تحتفي حكومة أردوغان بما اعتبرته إنجازاً معمارياً على غرار مسجد السليمانية ومسجد السلطان أحمد.
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افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسجد تشامليجا في الجانب الشرقي من اسطنبول في الثالث من مايو/آيار. وحضر الافتتاح عدد من ممثلي قادة العالم الإسلامي.
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المسجد هو الأكبر في تركيا، وبدأ بناؤه في عام 2013، بتكلفة بلغت 100 مليون دولار أمريكي. ويُعتبر من أهم وأكبر المشروعات التي يروّج لها على أنها من إنجازات عهد أردوغان.
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والمسجد شُيّد على تلة عالية في الجانب الشرقي من اسطنبول، ويمكن رؤيته من أرجاء المدينة، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف مسجد.
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Getty Images
ويمتد على مساحة 125 ألف متر مربع، وهو مجمع يضم معرضاً للفن الإسلامي، ومتحفاً، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، وورش عمل ومرآبأً يسع 3500 سيارة.
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وللمسجد ستة منارات، يبلغ طول أربعة منها 107.1 مترا. كما يصل ارتفاع القبة الرئيسية إلى 72 مترا. وقطر القبة الأصغر حوالي 34 مترا.
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وافتتح المسجد للصلاة في السابع من مارس/آذار الماضي، لتوافق ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب. ويسع 63 ألف مصليا.
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ومشروع مسجد تشامليجا أثار انتقادات الكثير من رموز المعارضة، اللذين لم يروا ضرورة في إنفاق كل هذه الأموال على مسجد في المدينة التي تحوي آلاف المساجد.
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وقال رئيس حزب السعادة، تمل كرم أوغلو: "من صاحب فكرة بناء مسجد يسع أكثر من 60 ألف شخص فوق تلة تشامليجا؟ سأقبل أيديهم إن استطاعوا ملئه ولو لمرة واحدة".
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كما طالت الانتقادات التصميم المعماري، الذي وضعه مهندستان معماريتان. ونشرت صحيفة حريت مقال رأي في يونيو/حزيران 2016، للمعمارية دوغان هاسول، جاء فيه: "بناء نسخة من مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق) بعد 400 عام لا يتطلب مهارة. لماذا ما زلنا نسعى لتقليد العمارة العثمانية؟ لا معنى لتقليد القباب العثمانية والبيزنطية باستخدام الخرسانة".
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واستضاف أردوغان مأدبة عشاء بعد الافتتاح، حضرها كبار المدعوين. وقال عن الانتقادات إن المسجد "بُني بهدف أن يكون ظاهراً من جميع أنحاء اسطنبول."
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وقارن أردوغان مشروع بناء المسجد ببناء مسجد السليمانية "وعلى المعترضين توجيه السؤال إلى السلطان سليمان القانوني والسلطان الفاتح محمد." ويرى البعض إن أردوغان يريد أن يكون هذا المسجد ضريحا له.
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