مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption خالد عمر يوسف أحد قادة الاحتجاج في مؤتمر صحفي

دعا قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني في أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بتأجيل نقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وقالوا إنهم سيواصلون اعتصامهم خارج مبنى مقر قيادة الدفاع.

ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على السلطة الانتقالية، إذ يسعى كل طرف منهما إلى أن تكون له الأغلبية في المجلس الذي يمثل هذه السلطة.

ولم يرد المحتجون على اقتراح المجلس العسكري الانتقالي الذي قدمه الثلاثاء وطالب فيه بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

واتهموا المجلس بأنه مكون من بقايا نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به الشهر الماضي.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption المحتجون يواصلون اعتصامهم

ووصف تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بعدم الجدية في نقل السلطة للمدنيين.

وقال عضو التجمع خالد عمر إن رد المجلس العسكري على مقترحات قادة الحراك ركز على قضايا غير أساسية، مشيرا إلى أنها "مزايدة سياسية غير مقبولة" منه.

وأشارإلى أن "قوى التغيير ستواصل نضالها السلمي حتى تتحقق مطالب الجماهير بنقل السلطة إلى حكومة مدنية."

ووصف التجمع دعوة المجلس العسكري إلى انتخابات مبكرة بأنها "شرعنة للنظام القديم".

وقال عضو وفد التفاوض، مدني عباس، إن هذا "المقترح عبثي ومرفوض وإنه سيقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي

وكان المجلس العسكري قد عبر عن بعض التحفظات بشأن الوثيقة التي قدمتها المعارضة والمتعلقة بتشكيل مجلس مشترك يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال الجيش إن المعارضة أغفلت قوانين الشريعة باعتبارها مصدرا للتشريع، وإنها استبعدت الجماعات الأخرى من المشاركة في الهيئات الانتقالية المزمع تشكيلها.