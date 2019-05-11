الشرطة السعودية تقتل "8 إرهابيين في القطيف"

مصدر الصورة AFP Image caption القطيف شهدت سلسلة من الاحتجاجات

أعلنت الشرطة السعودية أنها قتلت 8 عناصر من "خلية إرهابية" في القطيف شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم أمن الدولة قوله إن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

وأضاف المتحدث أن "المسلحين قتلوا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة التي حاصرتهم في شقة سكنية في حي سبانس ببلدة تاروت".

ووفقا للبيان المنشور على الوكالة الرسمية أكد المتحدث الرسمي أن العملية الأمنية لم تسفر عن إصابة "أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

وما تزال الجهات الأمنية المختصة "تباشر مهامها في الموقع"، بحسب البيان.

وتعد المنطقة معقلا للأقلية الشيعية في السعودية، وشهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات على سياسة الحكومة، التي يراها الشيعة مجحفة في حقهم.

وتنفي السلطات السعودية التمييز ضد مواطنيها الشيعة، وتتهم إيران بإثارة توترات طائفية في المنطقة الشرقية بالمملكة ودول أخرى بالشرق الأوسط، وهو ما ترفضه طهران.