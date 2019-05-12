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حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن بلاده ستمر بأوقات صعبة نتيجة للضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات بتجديد العقوبات على طهران.

وقال روحاني في كلمة ألقاها أمام اجتماع للنشطاء السياسيين، إن "إيران قد تواجه مشاكل اقتصادية أكبر من تلك التي واجهتها في الثمانينات عندما كانت تخضع لعقوبات دولية خلال الحرب مع العراق".

وحث روحاني القوى السياسية في البلاد على الوحدة والعمل معاً لتجاوز الظروف، مشدداً على أن الاستسلام للضغوط الأمريكية غير مقبول.

وأردف "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع مصارفنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على شراء السلاح"، حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وأضاف "ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية، لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي، ومنذ ذلك، توقفت صادرات النفط الإيراني وتراجع الاستثمار الأجنبي.

وكان ترامب حث زعماء إيران الخميس على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

وقدم ترامب العرض في الوقت الذي كثف فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران فقد سعى خلال الشهر الجاري إلى وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج.

وقال مسؤول أمريكي الجمعة إن "واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط".

وانتقد المتشددون روحاني بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران العام الماضي، كما تخلى بعض الحلفاء المعتدلين عن روحاني أيضا.