اليمن: انسحاب الحوثيين من الموانئ "يمضي حسب الخطة"

مصدر الصورة Reuters Image caption تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يسلمون المواقع لأشخاص موالين لهم

قال مراقبو الأمم المتحدة إن انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسية في اليمن "يمضي حسب الخطة".

وتسود آمال بأن يؤدي الانسحاب من ميناء الحديدة وميناءين آخرين إلى تسهيل وصول المعونات الغذائية لملايين المواطنين الذين تهددهم المجاعة.

وقد اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، الحوثيين بـ"الانسحاب الزائف"، قائلة إنهم سلموا الموانئ لخفر سواحل موالين لهم بهدف خداع المجتمع الدولي.

وبدأ الانسحاب أمس من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومن المتوقع أن يُستكمل يوم الثلاثاء.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن العملية تتم بإشراف فرق مراقبين تابعة لها.

ومن المتوقع إخلاء الموانئ من المعدات العسكرية وبدء عمليات إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة، بحسب البيان.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التأكد من إعادة الانتشار في الموانئ يوم الثلاثاء.

ويشكل ميناء الحديدة مدخلا تصل عبره البضائع للملايين من الناس الذين وصلوا حافة المجاعة بعد 4 سنوات من الحرب.

ويعتبر الانسحاب من الموانئ الخطوة الأولى من تنفيذ اتفاقية هدنة جرى التوصل إليها بصعوبة في السويد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 6800 مدني في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في اليمن، وأصيب حوالي 10700 شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. كما توفي الآلاف بسبب سوء التغذية والأمراض والأوضاع الصحية السيئة.

ما هي أسباب الحرب في اليمن؟

تعود أسباب النزاع إلى فشل عملية الانتقال السياسي للسلطة بعد أن أجبرت الانتفاضة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي عام 2011.

واستغل الحوثيون الذين حاربوا ضد صالح في العقد الماضي الأوضاع السياسية للسيطرة على منطقة صعدة والمناطق المحيطة بها.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في نهاية عام 2014، وأجبروا هادي على الفرار خارج البلاد.

وأدى استيلاء الحوثيين على أجزاء من اليمن إلى تدخل السعودية مع دول عربية أخرى في محاولة لإعادة الحكومة إلى السلطة.

وقد بدأت محادثات بين الأطراف، وفشلت عدة مرات بسبب خلافات على مَن يسيطر على المناطق التي يجري الانسحاب منها.