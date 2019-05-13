مصدر الصورة AFP Image caption الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات حاشدة

يواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير اتهاما بالضلوع في قتل متظاهرين، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

وكانت قوات الأمن السودانية قد قتلت العشرات خلال الاحتجاجات التي بدأت في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وأسفرت عن إطاحة الجيش بالبشير.

ولم يشاهد الرئيس السابق منذ خلعه العام الماضي، وأفادت تقارير بأنه نقل إلى سجن في العاصمة الخرطوم.

ويحكم مجلس عسكري انتقالي البلاد حاليا، ويطالبه المحتجون بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وتدور محادثات بين ائتلاف للمعارضة والعسكريين في محاولة لتشكيل إدارة انتقالية مشتركة لحكم البلاد.