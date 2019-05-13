تفيد الأنباء الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بسقوط قتيلين وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.

واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفها بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".

وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها و التحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".

اتهام عمر البشير بـ"التحريض والاشتراك في قتل متظاهرين"

في هذه الأثناء أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل وإصابة آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار في محيط الاعتصام وأن بعضهم في حالة خطيرة.