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قتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من مطار دبي الدولي.

والضحايا هم ثلاثة بريطانيين وجنوب أفريقي كانوا على متن الطائرة دي أيه 42 المسجلة في بريطانيا، بحسب السلطات الإماراتية.

وتعود ملكية الطائرة الصغيرة ذات المقاعد الأربعة لشركة خدمات جبل طارق للطيران ومقرها في مطار شورهام في مقاطعة غربي ساسكس ببريطانيا.

وترسل الشركة كوادرها في مختلف أنحاء العالم لفحص ومعايرة الأنظمة المساعدة في الطيران، وبضمنها الرادارات وأنظمة الهبوط للمطارات ومهابط الطائرات.

وتقول إدارة الطيران المدني العامة إن تحقيقا يجري لمعرفة أسباب الحادث.

وبحسب تقارير وسائل إعلام محلية، سقطت الطائرة حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده وراكبين كانا على متنها.

وقد تأخرت حركة الطيران في مطار دبي، الذي يعد واحدا من أكثر مطارات العالم زحمة في حركة الطيران وعديد المسافرين، وحُول مسار بعض الرحلات، وأغلق المطار لمدة 45 دقيقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نعمل عن قرب مع السلطات الإماراتية في أعقاب تقارير عن تحطم طائرة صغيرة في دبي".