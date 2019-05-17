وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين ومذيعين ومسؤولي تحرير أخبار للعمل بإذاعة بي بي سي في مكتبها في عمان بالأردن.

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وظيفة صحفي

وظيفة مقدم برامج إخبارية

وظيفة مسؤول تحرير أخبار