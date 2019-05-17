وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

  • 17 مايو/ أيار 2019

تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين ومذيعين ومسؤولي تحرير أخبار للعمل بإذاعة بي بي سي في مكتبها في عمان بالأردن.

للاطلاع على تفاصيل الوظائف وتقديم الطلبات، يرجى الضغط على الروابط التالية:

وظيفة صحفي

وظيفة مقدم برامج إخبارية

وظيفة مسؤول تحرير أخبار

آخر موعد للتقديم التاسع من يونيو / حزيران 2019