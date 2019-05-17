وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين ومذيعين ومسؤولي تحرير أخبار للعمل بإذاعة بي بي سي في مكتبها في عمان بالأردن.

للاطلاع على تفاصيل الوظائف وتقديم الطلبات، يرجى الضغط على الروابط التالية:

وظيفة صحفي

وظيفة مقدم برامج إخبارية

وظيفة مسؤول تحرير أخبار

آخر موعد للتقديم التاسع من يونيو / حزيران 2019