وظائف شاغرة في بي بي سي عربي
- 17 مايو/ أيار 2019
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تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين ومذيعين ومسؤولي تحرير أخبار للعمل بإذاعة بي بي سي في مكتبها في عمان بالأردن.
للاطلاع على تفاصيل الوظائف وتقديم الطلبات، يرجى الضغط على الروابط التالية:
آخر موعد للتقديم التاسع من يونيو / حزيران 2019