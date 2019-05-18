مصدر الصورة Reuters Image caption ظريف يقول:"إن ترامب لا يريد الحرب، ولكن من حوله يدفعونه إليها بذريعة جعل أمريكا أقوى في مواجهة إيران"

استبعد وزير الخارجية الإيراني احتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوتر المتصاعد بين الجانبين.

وقال جواد ظريف لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن طهران لا تريد الحرب كما أنه لا توجد دولة "لديها فكرة أو وهم القدرة على مواجهة إيران".

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات في الخليج في الأيام الأخيرة بسبب ما وصفته بـ "التهديدات" الإيرانية.ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد تجنب الحرب مع إيران.

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"كل الاحتمالات مفتوحة" في أزمة إيران والولايات المتحدة

وقال ظريف في ختام زيارته للصين السبت إن ترامب "لا يريد الحرب، ولكن من حوله يدفعونه إليها بذريعة جعل أمريكا أقوى في مواجهة إيران".

وأضاف قائلا: "لن يكون هناك حرب لأن أيا منا لا يريدها، كما أنه لا يوجد لدى أحد فكرة أو وهم مواجهة إيران في المنطقة."

لماذا التوتر؟

مصدر الصورة MCSN Jason Waite / Navy Office of Information / A Image caption أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط كـ"رسالة" إلى إيران،

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب.

ونص هذا الاتفاق على خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل وقف جميع أنشطتها النووية، لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل آحادي من الاتفاق العام الماضي، وفرضت عقوبات جديدة على إيران.

وبرر مسؤولون أمريكيون هذه التحركات بأنها تأتي ردا على التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية ولحلفاء واشنطن بالمنطقة.

وقد نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات في الخليج وأمرت بمغادرة "الموظفين غير الأساسيين" من العراق، مشيرة إلى تقديرات استخباراتية بتهديد محتمل للقوات الأمريكية من قبل إيران.

ويتهم محققون أمريكيون إيران أو جماعات تدعمها باستخدام متفجرات لتخريب 4 ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقد نفت طهران ذلك.

تحذيرات ملاحية جوية وبحرية

وبينما يصر زعماء الجانبين أنهم لا يريدون حربا، مازال التوتر مهيمنا على منطقة الخليج.

وحذر دبلوماسيون أمريكيون السبت الخطوط الجوية التجارية في المنطقة من خطر "الخطأ في تحديد هويتها".

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ودعا أمر أصدرته إدارة الملاحة الفيدرالية، ونقله دبلوماسيون في الكويت والإمارات، المراقبين الجويين إلى متابعة "الأنشطة العسكرية المتصاعدة، والتوتر السياسي المتزايد".

كما وسعت سوق تأمين لويدز في لندن قائمة المناطق في الخليج وحوله التي تمثل خطرا بالنسبة لشركات التأمين البحرية.