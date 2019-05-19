مصدر الصورة BBC via a passer-by Image caption أصيب 7 من السائحين جراء الانفجار

أصيب 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من دولة جنوب أفريقيا، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير غرب القاهرة.

وقالت مصادر أمنية إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية بميدان الرماية، في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة. وكانت الحافلة تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الهرم القريب من الموقع للعلاج من إصابات نجمت عن تهشم زجاج الحافلة.

وأصدرت وزارة الآثار بيانا أكدت فيه عدم تأثر المتحف المصري الكبير بهذا الانفجار، وقال المشرف العام علي مشروع المتحف إن العمل يسير وفق الخطط المقررة سلفا.

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مصدر الصورة BBC via a passer-by Image caption نُقل المصابون إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث

وكان وزير الآثار المصري خالد العناني، قد أعلن أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الربع الأخير من عام 2020، بتكلفة مليار دولار، وأضاف أن : "المتحف سيكون هدية مصر للعالم".

ويأتي الانفجار بعد أيام قليلة من بدء حملة ترويج للسياحة على منصات إعلامية دولية، بعدما شهد العام الماضي تعافيا تدريجيا في أعداد السائحين القادمين إلى مصر.