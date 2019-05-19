سقوط صاروخ على "المنطقة الخضراء" في بغداد

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption (أرشيف) المنطقة الخضراء في بغداد توجد بها مباني حكومية سفارات أجنبية

أعلن الجيش العراقي أن صاروخا سقط بالقرب من "المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية بغداد.

وتشير تقارير إلى أن الصاروخ من طراز كاتيوشا، وأنه أصاب مبنى مهجور بالقرب من السفارة الأمريكية.

ويُعرف عن "المنطقة الخضراء" أنها شديدة التحصين، إذ تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

وسمع سكان العاصمة دوي الانفجار، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى أو مصابين، ولا يعرف من يقف وراء الهجوم.

ويأتي ذلك وسط تصاعد في التوتر بالمنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وتقول واشنطن إن ثمة تهديدات من جانب إيران، وأمرت برحيل بعض موظفيها غير الأساسيين بالسفارة في بغداد والقنصلية في إربيل بإقليم كردستان.