مصدر الصورة Reuters Image caption الجزيرة توقف صحفيين بعد انتاجهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة الهولوكوست

أوقفت قناة الجزيرة اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة الهولوكوست.

وكانت القناة القطرية الممولة من الدولة نشرت مقطع الفيديو على موقع خدمة الفيديو (أى جاي بلاس +AJ) باللغة العربية.

وقد قتل النازيون ستة ملايين يهودي بشكل متعمد ومنتظم، خلال الحرب العالمية الثانية فيما عرف لاحقا بمحرقة الهولوكوست.

وأشار الفيديو إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه و أن "الحركة الصهيونية استغلته لصالحها"، وأن إسرائيل هي "المستفيد الأكبر" من تلك الإبادة الجماعية.

وتساءل الراوي خلال الفيديو "لماذا التركيز عليهم فقط؟" في إشارة إلى الضحايا اليهود، قبل الادعاء بأن المجتمع يستخدم الموارد المالية و المؤسسات الإعلامية "لتسليط الضوء بشكل خاص" على معاناة اليهود.

كيف تفاعل الناس مع الفيديو؟

نشر الفيديو على صفحات (أي جاي بلاس +AJ) على موقعي فيسبوك وتويتر مساء الجمعة، مع شرح يسأل "ما حقيقة المحرقة وكيف استفادت منها الحركة الصهيونية؟"

وبالرغم من نشرالفيديو باللغة العربية، فإنه أثار انتقادات شديدة بعد أن نشر معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية (ميمري) في الولايات المتحدة، تغريدة للفيديو مترجمة باللغة الإنجليزية.

وقد أدان الفيديو واعتبره معاديا للسامية لأنه شكك في عدد الضحايا اليهود الذين قُتلوا، موحيا بأن الشعب اليهودي يتلاعب بوسائل الإعلام، مدعيا بأن الشعب اليهودي أو دولة إسرائيل يستفيدان من المحرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون ، إن الفيديو "أسوأ أنواع الشر المؤذي".

وأضاف "هذه هي الطريقة التي تغسل بها قناة الجزيرة أدمغة الشباب في العالم العربي وتنشر كراهية إسرائيل واليهود".

وأردف "إنها أكاذيب وشر ينشرها أحفاد من تأثروا بفكر صحيفة" دير شتيرمر " الأيديولوجي" التي كانت تروج للنازية المعادية للسامية.

وقال مهدي حسن، أحد أبرز المذيعين والصحفيين في القناة، إنه " سعيد لأن القائمين على القناة اتخذوا هذا الإجراء التاديبي لمنتجي هذا الفيديو "الغبي والهجومي المثير للسخرية".

وقد لاحظ بعض الناس الفرق بين المحتوى المنشور على صفحات الجزيرة العربية، والمحتوى المنشور على صفحات الجزيرة الإنجليزية.

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ماذا قالت الجزيرة؟

قالت الجزيرة في بيان مساء الأحد، إنها "حذفت " الفيديو مباشرة" وأفادت أن الفيديو "انتهك المعايير التحريرية للشبكة".

وأعلنت اليوم أنها أوقفت الصحفيين عن العمل واتخذت إجراءات تأديبية بحقهما.

وأضاف البيان أن الجزيرة "تواصل الالتزام بالقيم الصحفية المتمثلة في الصدق والشجاعة والإنصاف والتوازن والاستقلال والمصداقية والتنوع ، مع عدم إعطاء أولوية للنواحي التجارية أو السياسية على الثوابت المهنية.

وأكد البيان أن الشبكة تعترف بالتنوع في المجتمعات التي تضم أعراقا وثقافات ومعتقدات وقيما مختلفة، كما تعترف بالقيمة الجوهرية للأفراد".

وقال المدير التنفيذي للقسم الرقمي في القناة، الدكتور ياسر بشر، إنه دعا إلى عمل تدريب إلزامي وبرامج توعية للعاملين بشأن الحيادية".

وأضافت المديرة الإدارية لقناة (أي جاي بلاس +AJ) ديما خطيب، أن الفيديو "أنتج دون أن يحظى بالرقابة والإشراف المناسب".