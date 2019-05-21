مصدر الصورة AFP/getty Image caption دأب الحوثيون على استخدام طائرات بدون طيار في هجماتهم في الآونة الأخيرة. وفي الصورة، حطام إحدى هذه الطائرات تقول الإمارات إن الحوثيين استخدموها في معارك ضد قوات التحالف في اليمن منتصف 2018.

اتهم التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، الحوثيين بمحاولة شن هجوم بطائرة بدون طيار على "هدف حيوي" جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن"المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

غير أن المالكي لم يوضح توقيت المحاولة المزعومة أو كيفية تعامل الجيش السعودي معها.

وأضاف المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية مساء الإثنين،أن الحوثيين "يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافهم للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين إعتراض صاروخين قالت إنهما كانا يستهدفان منطقة مكة المكرمة واتهمت الحوثيين بإطلاقهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف قوله إن "منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

لكن الحوثيين نفوا استهداف مكة.

ووصفت الجماعة البيان السعودي بأنه "أسلوب يهدف لحشد التأييد للحرب".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك، إن "النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

تأتي هذه التطورات بينما تشهد المنطقة توترا متزايدا بين طهران من ناحية ودول الخليج العربية والولايات المتحدة من ناحية أخرى، فضلا عن الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات كما نقلت قاذفات بي 52 الاستراتيجية إلى منطقة الخليج وسط اتهامات لإيران بالتخطيط لاستهداف المصالح الأمريكية.

واتهمت المملكة إيران بتدبير هجمات بطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي على محطتين لضخ النفط في المملكة، وهو الهجوم الذي تبناه الحوثيون الذين يُعتقد على نطاق واسع أنهم يلقون دعم إيران.

ونفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي لقي استنكارا دوليا واسعا.

وجاء الهجوم على المحطتين التابعتين لشركة أرامكو بعد يومين من هجمات على أربع ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان، قبالة سواحل الإمارات.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترا حادا بخصوص الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وفي الذكرى الأولى لإنسحاب واشنطن من الاتفاق، ردت إيران، منذ أيام، بتعليق جزئي لبعض التزاماتها في الاتفاق، ما يثير المخاوف من تصاعد الصراع بين البلدين.

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