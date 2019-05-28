مصدر الصورة Younes Mohammad Image caption يعتبر نيجيرفان بارزاني مقربا من تركيا

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم في جلسة عقدها في 28 مايو/آيار 2019 وقاطعها نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك "الجيل الجديد".

وجرى التصويت بحضور أغلبية الأعضاء ونال بارزاني 68 صوتاً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضائه.

ويمتلك الحزب الديمقرطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكبر كتلة في البرلمان وله 45 نائباً بينما للاتحاد الوطني 21 نائباً.

وقالت عضوة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بيكرد طالباني: "لم نشارك في جلسة التصويت لانتخاب رئيس اقليم كردستان، نحن ملتزمون بقرار قيادة حزبنا والاتفاق الذي أبرمته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأصدر حزب الاتحاد لاحقاً بياناً قال فيه إن "انتخاب رئيس الإقليم دون أصوات كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سيضع ملف القرار والشرعية في إقليم كردستان أمام أوضاع جديدة، كما سيضع ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان أمام احتمالات جديدة، وتداعيات تلك السياسة غير الواقعية لاتقع على عاتق الاتحاد الوطني الكردستاني، وتقع مسؤوليتها على عاتق الطرف المقابل".

مصدر الصورة Anadolu Agency Image caption عادت العلاقات بين تركيا والاقليم إلى سابق عهدها بعد أزمة الاستفتاء على استقلال الإقليم عام 2017

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وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني، وهي الجماعة الإسلامية والإتحاد الاسلامي إضافة إلى الجيل الجديد فيما صوتت لصالحه كتلة الحزب الديمقراطي والتغيير وممثلو الأقليات في البرلمان.

وقالت وسائل إعلام موالية لزعيم الإقليم السابق مسعود بارزاني إن نيجيرفان بارزاني سيكلف ابن عمه (نجل مسعود بارزاني) مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتولى مسعود بارزاني رئاسة الاقليم لمدة 12 عاماً وهو شاغر منذ استقالته من هذا المنصب عام 2017، بعد شهر من الاستفتاء على استقلال الاقليم الذي قاده وسط معارضة اقليمية ودولية على الخطوة.

ولد نيجيرفان في 21 أيلول/سبتمبر 1966 في منطقة بارزان وهو ابن شقيق مسعود بارزاني وهاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975 بعد انهيار العمل المسلح بقياده جده الملا مصطفى بارزاني ضد الحكومة العراقية بعد إبرام العراق وإيران اتفاق الجزائر.

أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989 وفي 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان وأصبح رئيساً لوزراء الإقليم عام 1999.

في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان مرة ثانية (الحكومة الموحدة التي جمعت الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).

وأعيد انتخابه ليتولى ذات المنصب مرة أخرى من 2011 إلى 2013.

تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018 وأصبح نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر.

وانتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الإقليم في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018.