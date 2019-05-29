النواب الإسرائيليون يصوتون لصالح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

صوت نواب إسرائيليون لصالح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية.

وستكون الانتخابات التي من المزمع إجراؤها في السابع من سبتمبر/أيلول الانتخابات الثانية التي تجرى هذا العام، في ما يعد سابقة في السياسة الاسرائيلية.

وفاز نتنياهو في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، ولكن دون الحصول على مقاعد كافية لتشكيل حكومة دون الحاجة للائتلاف.

وتعثرت محاولات تشكيل ائتلاف يميني نظرا للخلاف بين الأحزاب الدينية والعلمانية.

وعارضت الأحزاب الدينية اليمينية بشدة مشروع قرار تقدم به وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لتجنيد اليهود الأرثوذكس.

وقال نتنياهو للصحفيين بعد التصويت إنه واثق من فوز الانتخابات المقبلة.