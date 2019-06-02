مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) جندي إسرائيلي بالقرب من مركبات عسكرية في مرتفعات الجولان المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عددا من الأهداف في سوريا ردا على سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان المحتلة.

وكان التلفزيون الحكومي السوري أفاد بوقوع عدة انفجارات بالقرب من دمشق صباح الأحد.

ونقل التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن 3 جنود قتلوا، وأصيب 7 أشخاص على حدود محافظة القنيطرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات هاجمت مدفعية وبطاريات دفاع جوي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس واضحا مَن أطلق الصواريخ، لكنها حملت الجيش السوري المسؤولية عن أي هجوم ينطلق من الأراضي السورية.