محمد صلاح يحدّ من كراهية المسلمين في ليفربول

مصدر الصورة TF-Images Image caption لا يخفي محمد صلاح تدينه وزوجته المحجبة نشجعه على المدرج

أظهرت دراسة قام بها مركز سياسات الهجرة أن وجود لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في صفوف فريق نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم كان له أثر واضح على موقف مشجعي النادي وأبناء ليفربول من الاسلام والمسلمين.

مصدر الصورة David Blunsden Image caption سجد محمد صلاح مراراً بعد تسجيل أهداف لصالح فريقه

وجاء في الدراسة التي قامت بها كل من جامعة ستانفورد الامريكية والمعهد السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ لصالح مركز سياسة الهجرة ومقره زيوريخ بسويسرا أن وجود مشاهير ناجحين من أبناء الفئات والأقليات المهمشة التي تتعرض للتمييز، يساهم إلى حد كبير في الحد من النظرة السلبية لهذه الفئات والتحيز ضدها.

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"تأثير صلاح"

وضربت الدراسة التي نشرت في 31 مايو/ أيار الماضي مثالاً على ذلك بالأثر الإيجابي الذي تركه محمد صلاح الذي لا يخفي إسلامه ولطالما سجد في الملعب بعد تسجيله أهدافاً خلال مباريات الفريق، في أوساط مشجعي النادي الانجليري الكبير.

فقد أظهرت بيانات شرطة ليفربول تراجع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 18.9 في المئة بعد انضمام صلاح إلى الفريق. كما تراجعت تغريدات مشجعي الفريق المعادية للإسلام بأكثر من خمسين في المئة مقارنة مع تغريدات مشجعي أكبر خمسة فرق في الدوري الانجليزي الممتاز.

وصرح مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب في شهر أبريل/نيسان الماضي حينما أدرج أسم صلاح في قائمة مجلة تايمز الأمريكية عن الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً لعام 2019، أن صلاح "مسلم ويعيش في عالم ينظر فيه البعض إلى الإسلام باعتباره مصدر خطر، البعض يقول: كلهم مثل هذا أو مثل ذاك". ويضيف: "لحسن الحظ بيننا الآن شخص مفعم بالفرح والحب ويقوم بما يتطلب منه دينه ....إنه مؤثر جداً وإذا كان لصلاح تأثير على المستوى العالمي فهذا أمر جيد".

مصدر الصورة Marc Atkins Image caption تغيرت نظرة مشجعي النادي الانجليزي للاسلام

"هبة من السماء"

واحتفل مشجعو النادي الانجليزي بفوز فريقهم في فبراير/ شباط 2018 ببطولة الأندية الأوروبية بعد فوزه بخمسة أهداف نظيفة على نادي بورتو البرتغالي وكان لصلاح دور بارز في تحقيق هذا الانجاز الرياضي. وطالما كان مشجعو النادي يرددون أثناء مباريات الفريق:

"محمد صلاح هبة من الله، يسجل الأهداف دائماً، نشعر بالملل قليلا، نرجوكم لا تبعدوا محمد".

واستعرض فريق الدراسة 15 مليون تغريدة لمشجعي فرق الدرجة الأولى من الدوري الانكليزي وبعد دراسة التغريدات وتحديد المعادية منها للإسلام تبين أن عدد مشجعي نادي ليفربول الذي كتبوا تغريدات معادية للإسلام وللمسلمين أقل بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت انضمام محمد صلاح الى النادي.

كما جرى مسح شمل 8060 من مشجعي النادي لمعرفة مدى تأثير وجود محمد صلاح في صفوف الفريق على سلوكهم وموقفهم من تحيزهم ضد الآخرين.

وأظهرت النتائج أن وجود صلاح قد حد من تحيز المشجعين ضد المسلمين وجعلهم أكثر تفهما للإسلام.

كما ساهم اطلاع من شملهم المسح على الطقوس الدينية التي يمارسها محمد صلاح في زيادة نسبة من يعتقدون بأن الدين الإسلامي ينسجم مع التقاليد البريطانية بحدود 5 في المئة.