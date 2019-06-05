مصدر الصورة Getty Images

قتل عدد من أفراد الشرطة المصرية إثر استهداف مسلحين حاجزا أمنيا في قرية السبيل، الواقعة غربي مدينة العريش في شمال سيناء، بينما تتعقب قوات التدخل السريع وقوات الجيش المهاجمين.

وقال مصدر أمني إن مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش "بطل 14" فجر الأربعاء، قبيل صلاة عيد الفطر في مصر.

وأضاف المصدر أن تبادلا لإطلاق النار أعقب الهجوم، وأن الطيران الحربي تعقب المهاجمين، وقتل عددا منهم، بينما تأكد مقتل ضابط برتبة ملازم.

ويأتي هجوم الأربعاء مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.

ولم يحصَ عدد القتلى من أفراد الشرطة أو المسلحين بعد، وما زالت الملاحقات مستمرة.

ويقول شهود عيان لبي بي سي إنهم شاهدوا طيرانا حربيا مكثفا، وسمعت أصوات انفجارات ودوي إطلاق نار.

وقال شاهد عيان إن الطرق المؤدية للمنطقة أغلقت جميعا، وأغلقت كذلك بعض مناطق مدينة العريش.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجيش والشرطة شنا حملة على المتشددين العام الماضي

وتفيد تقارير بأن المسلحين استهدفوا عددا من نقاط التفتيش، مما قد يزيد من عدد الضحايا.

ولا تزال القوات المصرية تقاتل المتشددين الإسلاميين الذين يشنونهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

وبدأ الجيش المصري والشرطة حملة أمنية كبيرة على المتشددين في فبراير/شباط العام الماضي، عقب حدوث هجوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على مسجد قتل فيه مئات المصلين.