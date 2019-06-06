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عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمير أوحنا وزيرا للعدل في حكومته، وهو أول مثلي في إسرائيل يتولى حقيبة وزارية.

وجاء تعيين أوحنا بعد مرور ثلاثة أيام من إقالة وزيرة العدل السابقة أيليت شكد، التي كان حزبها "البيت اليهودي"، جزءا من الائتلاف الداعم لنتنياهو، لكنه لم يفز بمقاعد كافية في الكنيست بانتخابات أيار/ مايو.

من هو أمير أوحنا؟

ويعرف أوحنا، البالغ من العمر 43 عاما، بولائه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو عضو بارز في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، كما يعرف أيضا بمثليته المعلنة.

ويتوقع أن يدعم نتنياهو ويسعى إلى حمايته من الملاحقات القضائية.

وجاء تعيين أمير أوحنا، وزيرا للعدل، بعد حل الكنيست الإسرائيلي، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وسيعود الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر، إثر فشل نتنياهو في الحصول على دعم كاف، لتشكيل حكومة جديدة.

دعم قوي في وقت حرج!

وقال مكتب رئيس الوزراء في قرار تعيين أمير أوحنا، إنه محام سابق على دراية واسعة بنظام العدالة.

ويعتبر أوحنا مؤيدا قويا لنتنياهو، فقد قدم للكنيست مشروعا لقانون مثير للجدل، حول منح حصانة لرئيس الوزراء الحالي من الملاحقة القضائية.

ويخضع نتنياهو للتحقيق، بشأن قضايا فساد، ما بين رشوة واحتيال، ومن الممكن اتهامه رسميا في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه أنكر تلك التهم الموجهة إليه.

ويعرف عن أوحنا، أنه ناشط حقوقي، يدعم زواج المثليين، الأمر الذي لم يقر في إسرائيل بعد، إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج حدود إسرائيل.

وصوت أمير أوحنا، في العام الماضي، ضد توجهات حزبه، لصالح مشروع قانون يوسع من حظر التمييز على أساس الميول الجنسية.

وبالرغم من وجود معارضة كبيرة تجاه حقوق المثليين في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، إلا أن إسرائيل تنتهج سلوكا منفتحا تجاه المجتمع المثلي، الذي يتمتع بحماية القانون.

ويذكر أن أوحنا، هو أحد أعضاء الكنيست المثليين، الذين يقرون بمثليتهم علنا، ومن بينهم أيضا إيتان غينزبرغ، أول عمدة مثلي لمدينة رعنانا، التي تقع بالقرب من تل أبيب.