وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته

  • 17 يونيو/ حزيران 2019

أعلن التلفزيون المصري الرسمي نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف التلفزيون المصري أن مرسي أصيب بإغماء، وتوفي بعد رفع الجلسة، ونقل جثمانه إلى المستشفى.

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