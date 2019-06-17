وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته
- 17 يونيو/ حزيران 2019
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أعلن التلفزيون المصري الرسمي نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.
وأضاف التلفزيون المصري أن مرسي أصيب بإغماء، وتوفي بعد رفع الجلسة، ونقل جثمانه إلى المستشفى.