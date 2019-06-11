آن بلانت: عاشقة الخيول العربية التي أمضت سنواتها الأخيرة في مصر

مصدر الصورة N/A Image caption آن بلانت هي حفيدة اللورد بايرون

رغم نشأة البارونة آن بلانت الارستقراطية وزواجها من شاعر إنجليزي معروف وكونها حفيدة الشاعر الانجليزي الكبير اللورد بايرون، فقد كرست كل حياتها للخيول العربية الأصيلة. ويعود لها الفضل في تعريف العالم على الخيول العربية التي أعجب بها الكثيرون لجمالها وبهائها ورشاقتها ولطباعها النبيلة.

سافرت البارونة آن بلانت كثيراً إلى الشرق الأوسط ووقعت في حب الصحراء وهناك تعرفت على الحياة البدوية وعادات البدو ونسجت علاقة جيدة مع شيوخ العشائر العربية في سوريا ونجد وكذلك أسرة محمد علي باشا في مصر.

ولشدة تعلقها بالخيول العربية أمضت السنوات الاخيرة من حياتها في مصر قرب القاهرة، تقيم في مزرعة تربية الخيول التي انشأتها هناك، وتوفيت في مصر ودفت فيها.

ولدت آن بلانت النور عام 1837. وماتت أمها، عالمة الرياضيات آدا وابنة الشاعر بايرون، عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر، فاصطحبها والدها الارستقراطي، ويليام كينغ، في أسفاره حول العالم، وتعلمت خلال هذه الأسفار اللغات العربية والألمانية والإيطالية والفرنسية والاسبانية.

وكانت تمارس هواية الرسم خلال هذه الأسفار وتضع تخطيطات للمناظر الطبيعية فقد كانت رسامة ماهرة وتعلمت الرسم على يد الرسام الانجليزي الكبير جون راسكين.

مصدر الصورة British musium Image caption كانت آن بلانت رسامة محترفة ورسمت لوحات وثقت من خلالها بعضا من رحلاتها إلى جانب كتابيها

"مهمة نبيلة"

خلال إحدى رحلاتها التقت بزوجها المستقبلي الشاعر ويلفريد بلانت الذي كان مهتماً بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، بينما كانت آن مغرمة بالخيول العربية. ونجحت آن في اقناع ويلفريد في القيام بـ "مهمة نبيلة" ألا وهي الحفاظ على نسل الخيول العربية الأصيلة ونقل عدد منها إلى أنجلترا لتحسين سلالات الخيل الإنجليزية.

بعد نحو عشر سنوات من زواجهما قاما بأول رحلة إلى الشرق بهدف شراء بعض الخيول العربية الأصيلة النادرة والتي تعرف في الغرب حاليا "خيول الحرب البدوية". بدأت الرحلة بحراً من بريطانيا أواخر عام 1789. استقل الزوجان الباخرة من مارسيليا في فرنسا وبعد أسبوعين وصلا إلى ميناء الاسكندرونة على البحر الأبيض المتوسط ( حاليا محافظة هاتاي في تركيا بعد ضم لواء الاسكندرون عام 1937). ومن هناك سارا براً في قافلة كبيرة مع مرافقين إلى مدينة حلب مرورا بجبل الكرد ( منطقة عفرين حاليا) ومنطقة جبل سمعان.

تقول آن في مقدمة كتابها "القبائل البدوية في حوض الفرات" (480 صفحة وصدر عام 1879) الذي وثقت فيه رحلتهما الأولى إلى الشرق "سبق أن زرنا بعض الدول الناطقة بالعربية مثل مصر ونعرف اللغة العربية بعضا ما ولدينا فكرة عن الحياة والأخلاق البدوية، تحدونا رغبة أكبر في زيادة معرفتنا بهذه الجوانب عن طريق القيام برحلة أطول من الرحلات السابقة.... ومن الطبيعي أن نقوم برحلة إلى وادي الفرات وبلاد الرافدين".

مصدر الصورة DEA / ICAS94 Image caption كانت آن مولعة بالخيول العربية وزوجها كان مهتما بالأوضاع السياسية في الشرق الاوسط

أما الرحلة الثانية فامتدت بين عامي 1878 و1879، انطلاقاً من بيروت مروراً بنجد في الجزيرة العربية ثم نحو اتجها الشمال إلى ميناء عبادان على الخليج ووثقت هذه الرحلة في كتاب يحمل عنوان "رحلة الى نجد" وصدر عام 1881 في لندن ويقع في 332 صفحة.

منبع الخيول الأصيلة

أمضت آن خلال الرحلة الثانية فترة طويلة في عاصمة إمارة آل الرشيد حائل. ووصل إعجاب الزوجين بالحياة في الإمارة إلى أن ويلفريد بلانت عرض على أمير آل الرشيد أن يتولى مهمة تمثيله في القارة الأوروبية. يذكر أن ويلفريد يعد ثائراً وكان أول انجليزي دخل السجن عندما أعلن عن تأييده علناً استقلال إيرلندا الشمالية.

مصدر الصورة DEA / ICAS94 Image caption ويلفريد بلانت أيد استقلال ايرلندا عن بريطانيا فسجن لذلك

أما آن المغرمة بالخيول العربية فتتحدث بإسهاب عن تلك الخيول التي كان الأمير يملكها وعن السعادة التي تنتابها عند ركوب بعض منها أثناء رحلات لصيد التي كانت تقوم بها برفقة الأمير. كما تتحدث عن مميزات الخيول العربية في الحرب وسلوكها وطباعها اثناء المعارك.

يذكر أن إمارة آل رشيد حينها كانت تشمل مساحات كبيرة من شمالي السعودية وجنوبي العراق وصولاً إلى أطراف العاصمة السورية دمشق.

مصدر الصورة N/A Image caption الفرس دجاني ولدت المهرة نسمة وانتشر نسلها حول العالم

وادي الفرات

خلال الرحلة الأولى سافرت آن بلانت برفقة زوجها إنطلاقا من حلب نحو الشرق وصولاً إلى نهر الفرات وكان الهدف اللحاق بعشيرة عنزة الكبيرة قبل رحيلها إلى نجد في شمالي الجزيرة العربية. وبفضل الذكاء الذي كانت تتمتع به و كسبها ثقة البدو تمكنت آن من شراء أول فرس عربية أصيلة في يناير/كانون الثاني عام 1878 واسمها "دجاني". كانت دجاني ضمن أول مجموعة من الخيول عند افتتاحها مع زوجها مزرعة خاصة بتربية الخيول العربية في بريطانيا تحمل اسم "كرابيت بارك" الواقعة جنوب لندن أواسط عام 1878.

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كما اشترت الحصان "قارس" الذي كان مصاباً بطلقتين خلال المعركة فتخلى عنه فارسه بسبب إنهاكه وإصابته البالغة، ورغم ذلك لم يترك قارس فارسه وتبعه إلى مدينة حلب رغم إصابته. وبعدها بأشهر قليلة وقعت عين آن عليه فأسرها بجماله وطباعه فاشترته وانتهى به المطاف في مزرعتها في بريطانيا. خلال الأعوام التالية أثبت الحصان جدارته في ميادين السباق وبيع إلى استراليا عام 1885.

مصدر الصورة N/A Image caption الحصان "قارس" أصيب في المعارك إصابة بالغة لكنه لم يتخل عن فارسه وتبعه من البادية إلى حلب ونقل إلى بريطانيا ومنها إلى استراليا عام 1895

كما اشترى القنصل الإنجليزي في مدينة حلب الفرس النجدية "شريفة" التي وصلت إلى مدينة حلب وهي في التاسعة عشرة من العمر إذ أهداها أمير الرياض سعود ابن سعود إلى حاكم مكة التركي تقي الدين باشا. وأهداها الأخير بدوره إلى كبير علماء الدين في حلب فباعها ابنه الى القنصل الذي اشتراها لصالح آن التي نقلتها إلى مزرعة كرابيت، فولدت المهر "نفيسة" التي حافظت على نسل أمها وانتقل هذا النسل إلى مختلف أنحاء العالم.

من الشام إلى اسطبلات الملك

حب وولع آن بالخيول العربية دفعها إلى إقامة مزرعة خاصة بها في مصر، خاصة بعد أن تمكنت من الحصول على عدد من الخيول التي كانت تملكها الأسرة المالكة في مصر.

فأقامت عام 1882 في الشيخ عبيد قرب القاهرة (جنوب محطة قطار عزبة النخل حالياً) مزرعة كبيرة على ضفاف النيل وجلبت أحد مربي الخيول من نجد إلى هناك للإشراف على تربية الخيول. وكان الفرس "مسعود" الذي اشترته من علي باشا في مصر أحد أهم مقتنيات مزرعتها في انجلترا.

وقد وصف أحد أصدقاء آن المزرعة عام 1895 قائلاً : "على مساحة تتجاوز 40 فداناً تنتشر أشجار البرتقال والزيتون والمشمش والورود تحت ظلال أشجار النخيل العملاقة. تعيش قبيلة صغيرة من البدو في خيامها داخل المزرعة وكأنها في بيئتها الأصلية، يتولون مهمة بتربية الخيول والعناية بالمهر".

مصدر الصورة NO RIGHTS Image caption الشاعر ويلفريد خلال زيارته إلى مزرعة الشيخ عبيد بمصر

الهدوء والجمال

وجدت البارونة آن الراحة والهدوء في مزرعتها المترامية الأطراف. وكانت تمضي وقتاً طويلاً برفقة البدوي "مطلق" الذي كان يشرف على تربية الخيول وكانت تصفه بالشيخ وظل مرافقاً لها يعمل في المزرعة حتى آخر يوم في حياته إذ توفي قبل عام من وفاة آن.

اقامت آن علاقة ممتازة مع العائلة المالكة في مصر واشترت الحصان "مسعود" من علي باشا محمد شريف، ابن أخت محمد علي باشا. كان والد علي باشا حاكم مصر على بلاد الشام وكان مولعا بالخيول العربية فجلب معه إلى مصر عدداً كبيراً منها. وسار ابنه علي على خطاه، وارثاً عن أبيه هذا الولع فأقام مزرعة كبيرة لتربية الخيول العربية. وكان يصدّر الكثير منها إلى الدول الأوروبية.

يذكر أن علي باشا درس مع أبناء العائلة المالكة في فرنسا وتولى مناصب كبيرة في الدولة.

كما ورث علي باشا عدداً كبيراً من الخيول الأصيلة التي كان يملكها حفيد محمد علي باشا، عباس الاول، الذي قتل عام 1854 فورث نجله إبراهيم إلهامي باشا الخيول عن أبيه فتخلص من غالبيتها، إذ لم يكن من عشاق الخيل. ولدى وفاة أبراهيم عام 1860 بيعت مزرعة الخيول بالمزاد العلني بسبب الديون المتراكمة عليها. فاشترى علي باشا 30 خصانامن تلك التي كان يملكها عباس الأول وبحلول عام 1873 بلغ عدد الخيول في مزرعة علي باشا نحو 400.

مصدر الصورة N/a Image caption الحصان مسعود باعه علي باشا شريف لآن بلانت ونقل إلى بريطانيا

وانتهى عدد منها في اسطبلات الملك فؤاد، إذ أعار ابن علي باشا عدداً منها للملك الذي احتفظ بها ولم يعدها وقد ضاع أثر هذه المجموعة.

في أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر انتشرت في مصرحمى الخيل الأفريقية فقضت على الآلاف منها، بينها عدد كبير من الخيول الأصيلة. لكن علي باشا أنقذ خيوله إذ نقلها إلى شمالي مصر فنجت من الموت المحتم.

واجه علي باشا مشاكل صحية ومالية في أواخر أيامه فتراجع عدد الخيول في المزرعة بسبب سوء الإدارة. في عام 1880 تعرفت آن وزوجها على علي باشا فاشتريا منه الحصان "مسعود" وعدداً آخر من الخيول وتم نقلها إلى مزرعتهما في كرابيت عام 1898.

مات علي باشا في عام 1897، وبعد وفاته بشهر عرضت الخيول التي كان يمتلكها في مزاد علني فاشترت آن عدداً من أفضل الخيول ونقلتهم إلى مزرعتها في الشيخ عبيد وبعدها إلى مزرعتها في انجلترا.

انفصلت آن عن زوجها عام 1906 بسبب مغامرات زوجها العاطفية فتقاسما المزرعة. وتركت آن حصتها من الخيول والمزرعة برعاية ابنتها الوحيدة جوديت وانتقلت هي إلى مزرعتها في شيخ عبيد في مصر وظلت هناك حتى آخر يوم في حياتها ولم تعد إلى بريطانيا.

دفت آن في مقبرة الكاثوليك في العباسية بالقاهرة. ويقوم بخدمة القبر وصيانته أحد هواة الخيول العربية في استراليا حتى الوقت الراهن.

وقد نشر أحد هواة تربية الخيول العربية صورة للقبر واللوحة الحجرية المكتوبة فوق القبر قبل عامين.