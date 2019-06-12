عُمان تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد

Image caption أغلقت عُمان سفارتها في بغداد عقب الغزو العراقي للكويت في عام 1990

أعلن في بغداد عن أن سلطنة عُمان قد قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بعد غياب دام عقود.

وكانت عُمان قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في آب / أغسطس 1990 عقب الغزو العراقي للكويت.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في تصريح إنه تسلم رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي قال فيها إن مسقط ترغب في إعادة فتح السفارة واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بشكل كامل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في نيسان / أبريل الماضي عن قرارها اعادة فتح سفارتها ببغداد والتي كانت قد أغلقت هي الأخرى عقب غزو العراق للكويت.

يذكر أن وزير الخارجية العماني بدأ الأربعاء زيارة للعراق تستمر يومين.

وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني الزائر إن اللقاء الذي جمعهما ركز على تعضيد الجهود التي تقودها بغداد ومسقط من أجل احتواء التصعيد الايراني الامريكي. وتقيم عُمان علاقات طيبة مع إيران، وهي في الوقت نفسه من الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تحاول الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الطرفين.

وأشاد المسؤول العراقي بالتعاون العربي المشترك لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، إضافة الى "السعي لتوطيد العلاقات على أعلى المستويات وطرح القضايا التي نالت تفاهمات مشتركة داخل الجامعة العربية لمناقشتها."

وذكر الحكيم أن اللقاء مع بن علوي تناول القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.

وعلى صعيد العلاقات العراقية العمانية بين وزير الخارجية العراقي أن العراق وعمان سيوقعان مذكرات تفاهم مشتركة تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية العماني بعودة العلاقات بين العراق وعمان والتي وصفها بالتاريخية، مبيناً أنه ونظيره العراقي ناقشا العديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين.

وسيلتقي بن علوي خلال زيارته لبغداد بالرئاسات الثلاث إضافة الى رؤساء الكتل السياسية، حسب ما صرح به وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر الصحفي.