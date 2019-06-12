التحالف السعودي: الحوثيون يقصفون مطار أبها وإصابة 26 مدنيا

مصدر الصورة AL-MASIRAH TV Image caption قناة المسيرة التي تديرها جماعة الحوثي نشرت صورة تقول إنها تظهر القذيفة التي أطلقت على مطار أبها

أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هاجمت مطار أبها جنوب غربي السعودية، مما أسفر عن وقوع 26 إصابة بين المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم الائتلاف في بيان نقلته الوكالة إن ثمانية من المصابين جراء الهجوم نقلوا إلى المستشفى، بينما تلقى 18 مصابا آخر الإسعافات الأولية.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها أطلقت صاروخا على مطار في المنتجع الجبلي السعودي.

ونقل عن متحدث عسكري سعودي القول إن ثلاث سيدات وطفلين كانوا بين المصابين جراء القصف الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقال مصدر حوثي إن المطار أصيب "بدقة".

وقال العقيد المالكي إن الهجوم وقع في الساعة 23:21 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء، بحسب الوكالة الرسمية السعودية.

وأصيبت ثلاث سيدات، يمنية وهندية وسعودية، كما أصيب طفلان سعوديان جراء الهجوم.

وقال المالكي إن الهجوم على مطار مدني، على مسافة 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن، هو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة حرب.

وأضاف أن الائتلاف سيتخذ "تدابير عاجلة ومناسبة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، ولضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية".

وقال المالكي إن العمل جار لتحديد نوع القذيفة المستخدمة في قصف المطار، لكن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين نقل عن مصدر تابع للحركة القول إن القصف كان بصاروخ كروز.

وقال المصدر الحوثي إن "الأنظمة الأمريكية الحديثة عجزت عن التصدي للصاروخ. لقد قذف هذا الهجوم الرعب في قلب العدو وأربك صفوفه".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جماعة أنصار الله الحوثية ترى في ضرب أهداف سعودية سبيلا لوقف الحرب في اليمن

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثين إنها المرة الثانية التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من طراز "كروز"؛ وكان الصاروخ الأول استهدف محطة للطاقة النووية في أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال متحدث عسكري حوثي إن الحركة ستستهدف كل مطار في السعودية وإن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن "مفاجآت كبرى".

وتقود السعودية ائتلافا عربيا يدعم حكومة اليمن في حربها ضد الحوثيين منذ أربع سنوات.

وأدى الصراع الذي شهد تصعيدا كبيرا في مارس/آذار 2015 إلى تدمير معظم مدن اليمن، وسيطر الحوثيون على غالبية الجزء الغربي من اليمن، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الهرب إلى خارج البلاد.

وبعد ظهور جماعة الحوثي التي يعتقد التحالف أنها مدعومة عسكريا من إيران التي تمثل قوة شيعية إقليمية، شرعت السعودية وثماني دول عربية أخرى ذات أغلبية سنية في شن حملة جوية تقول الرياض إنها تستهدف استعادة حكومة هادي منصور في اليمن.