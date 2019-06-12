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تتواصل مباريات كأس العالم لكرة قدم السيدات (فيفا 2019)، لكن هل تعرف نجمة من النجمات الواعدات في هذه البطولة؟

هذه لمحة سريعة عن أبرز إنجازات كل منهن.

نيكيتا باريس: الساحرة الإنجليزية

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بفضل 47 هدفًا أحرزتها في 104 مباريات، تعد نيكيتا باريس أفضل هدافة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، كما أن إنجلترا لم تخسر أي مباراة أحرزت فيها باريس أهدافا.

مارتا: أعظم لاعبة؟

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قائدة فريق البرازيل هي أفضل هدافة في تاريخ كأس العالم للسيدات في كرة القدم؛ ففي رصيدها 15 هدفًا في 17 مباراة.

أليكس مورغان: الأيقونة

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اختيرت المهاجمة الأمريكية، أليكس مورغان، كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم في عام 2019 ، وكان معها على القائمة لاعب كرة قدم آخر هو محمد صلاح.

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ويندي رينارد: الفائزة المتسلسلة

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فازت ويندي رينارد بأكثر من 25 كأسا مهمة، منها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتلعب مع فريق ليون منذ عام 2006.

سام كير: النجمة الواعدة

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الأسترالية سام كير هي صاحبة أعلى تصنيف في لعبة فيديو فيفا 2019، وتصنيفها هو 89، في حين أن ترتيب محمد صلاح هو 88.