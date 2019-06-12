كأس العالم لكرة قدم السيدات: من هن النجمات اللاتي عليك متابعتهن هذا الموسم
تتواصل مباريات كأس العالم لكرة قدم السيدات (فيفا 2019)، لكن هل تعرف نجمة من النجمات الواعدات في هذه البطولة؟
هذه لمحة سريعة عن أبرز إنجازات كل منهن.
نيكيتا باريس: الساحرة الإنجليزية
بفضل 47 هدفًا أحرزتها في 104 مباريات، تعد نيكيتا باريس أفضل هدافة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، كما أن إنجلترا لم تخسر أي مباراة أحرزت فيها باريس أهدافا.
مارتا: أعظم لاعبة؟
قائدة فريق البرازيل هي أفضل هدافة في تاريخ كأس العالم للسيدات في كرة القدم؛ ففي رصيدها 15 هدفًا في 17 مباراة.
أليكس مورغان: الأيقونة
اختيرت المهاجمة الأمريكية، أليكس مورغان، كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم في عام 2019 ، وكان معها على القائمة لاعب كرة قدم آخر هو محمد صلاح.
من هم العرب الذين ضمتهم قائمة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم؟
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ويندي رينارد: الفائزة المتسلسلة
فازت ويندي رينارد بأكثر من 25 كأسا مهمة، منها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتلعب مع فريق ليون منذ عام 2006.
سام كير: النجمة الواعدة
الأسترالية سام كير هي صاحبة أعلى تصنيف في لعبة فيديو فيفا 2019، وتصنيفها هو 89، في حين أن ترتيب محمد صلاح هو 88.