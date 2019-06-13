تقارير: استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

مصدر الصورة AFP Image caption إحدى السفن المتضررة من هجوم في 12 مايو/أيار

أصدرت منظمة خاصة بالسلامة البحرية ذات صلة بالبحرية البريطانية تحذيرا وسط تقارير تفيد بوقوع تفجيرات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان.

وقالت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية إنها تحقق في تقارير، تحدثت عن أن ناقلتين أرسلتا نداءات استغاثة.

ويعتقد أن الناقلتين، كانتا محملتين بنفط خام من الإمارات.

وقالت وكالة يونيوز، التي يوجد مقرها في بيروت، إن ناقلتي نفط محملتين بالنفط الخام تعرضتا للاستهداف في خليج عمان.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في باكستان، وأن طواقم الناقلتين طلبوا المساعدة من الدول المطلة على خليج عُمان.

وقالت الوكالة إن موانئ في باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

وهذه المنطقة أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط الخام.

وشهدت المنطقة الشهر الماضي هجمات استهدفت أربع سفن تجارية قبالة السواحل الإماراتية.

وقالت أبو ظبي آنذاك إن الهجمات قد تكون نفذتها دولة ذات قدرات، دون أن تسمي تلك الدولة.

ونفت إيران اتهام الولايات المتحدة لها بأنها هي المسؤولة عن تلك الهجمات.

وأدى ذلك إلى زيادة التوتر بين إيران من ناحية، والولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، من ناحية أخرى.