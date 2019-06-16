مصدر الصورة AFP Image caption نتنياهو يلقي كلمة في موقع "مستوطنة ترامب" المقترح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي احتفاء بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

ولم تبدأ أعمال البناء في المستوطنة الجديدة بعد، لكن وضعت لوحة تحمل اسم "ترامب".

وقال منتقدو الخطوة إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان "عمل دعائي".

وكانت الولايات المتحدة قد أصبحت الدولة الأولى التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981.

وقال نتنياهو في الاحتفال "هذا يوم تاريخي" ووصف ترامب بأنه "صديق إسرائيل".

وكان نتنياهو قد وعد بتسمية مستوطنة في الجولان باسم ترامب بعد أن خالف الأخير سياسة الولايات المتحدة لعقود باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وتقع المنطقة على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السورية، دمشق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الأحد على مبادرة نتنياهو لتأسيس "تجمع جديد" في مرتفعات الجولان، ولكن لم يجر التصريح بإقامة مستوطنة، كما لم ترصد ميزانية لمشروع مستوطنة.

وقال معارضو المشروع إنه لا يمكن تأسيس مستوطنة جديدة قبل الانتخابات الجديدة في سبتمبر/أيلول القادم.