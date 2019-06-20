تعرف على طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران

مصدر الصورة Getty Images Image caption يبلغ ثمن هذه الطائرة بلا طيار 123 مليون دولار

أكدت الولايات المتحدة إسقاط إيران لطائرة تجسس أمريكية بلا طيار وتضاربت الروايات حول موقع سقوطها.

الطائرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 120 مليون دولار هي أغلى من أي طائرة مقاتلة أمريكية، وهي الأكثر تطوراً في ترسانة الجيش الامريكي، ولا بد أن نجاح إيران في إسقاطها محرج جداً للولايات المتحدة، حسب ما يرى الخبراء.

وطائرة التجسس التي تعمل لصالح البحرية الأمريكية والمعروفة باسم "النسر العالمي للارتفاعات العالية والبعيدة المدى" مجهزة بأحدث أجهزة التجسس والمراقبة.

ويرى الخبراء أن إسقاط الدرون المخصصة لمراقبة المحيطات والسواحل كان أقرب إلى المستحيل كونها تحلق على ارتفاع شاهق يبلغ 65 ألف قدم.

وطارت هذه الدرون أول مرة عام 1998 وهي في الخدمة منذ 2001.

أما النموذج الذي أسقطته إيران والمزود بأجهزة تجسس متطورة، فقد دخل في خدمة البحرية الأمريكية عام 2017 وهو قادر على الطيران لمسافة 8200 ميل، ولمدة 24 ساعة دون توقف وعلى ارتفاع شاهق.

وأعلن الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان أن الطائرة "تقوم بعملية مسح ومراقبة لمناطق شاسعة من البحار والمناطق الساحلية وتبث ما تصوره بشكل مباشر إلى مركز القيادة".