ترامب: إسقاط إيران للطائرة الأمريكية قد يكون نتيجة "خطأ بشري"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو إيران تسقط طائرة استطلاع أمريكية "في المياه الدولية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ارتكبت خطأ كبيرا" في إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فوق مضيق هرمز.

وأضاف أنه يرجح أن يكون إسقاط الطائرة نتيجة خطأ بشري، قائلا: "أجد صعوبة في تصديق أنه كان عملا مقصودا".

وقالت إيران إن الطائرة بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني، لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة، مفادها أن الولايات المتحدة "تتعدى على أراضينا".

وقال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع بحزم عن سمائنا وأرضنا ومياهنا".

تعرف على طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران

مصدر الصورة Alex Wong/Getty Image

ماذا قال ترامب؟

أثناء حديثه في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي إن إسقاط الطائرة ما هو إلا نقطة سيئة جديدة.

وأضاف أنه جرى "توثيق" أن الطائرة بدون طيار كانت فوق المياه الدولية، ولم تكن في المجال الجوي الإيراني.

وقال "أعتقد أن إيران ارتكبت خطأ، وأعتقد أنه كان جنرالا أو شخصا ما ارتكب خطأ وأطلق النار عليها".

وأضاف "من الممكن أن يكون شخصا متسيبا وغبيا".

تحليل جوناثان ماركس

مراسل الشؤون الدفاعية

تعليقات الرئيس ترامب التي تشير إلى أن إسقاط الإيرانيين لطائرة أمريكية بدون طيار فوق الخليج ربما كان خطأ، يميل إلى تأكيد تقارير سابقة من واشنطن بأن البيت الأبيض حريص على التخفيف من حدة التوتر.

ولقد حاول الإيرانيون بالفعل إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار أصغر حجما في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتعتبر الحالتان بمثابة تذكير قوي بمخاطر التصعيد، في الأماكن التي تعمل فيها القوات الأمريكية والإيرانية على مقربة.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قد وصف الحادث في وقت سابق بأنه تحذير واضح لواشنطن.

لكن يبدو أن ترامب يراهن على احتمال ألا يتبع الجميع في طهران نفس قواعد اللعب، وربما يتركون مساحة لأصوات أكثر اعتدالا هناك، لديها نفس الرغبة الأمريكية في التخفيف من حدة التوتر.

ما ردود الفعل الأخرى؟

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون "كارثة لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

كما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لبي بي سي، إن بلاده تحاول إرسال رسالة إلى إيران مفادها أن سلوكها "غير مقبول".

مضيفا أن "لا أحد يريد أن يبدأ حربا، لكن لا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مثل هذا السلوك العدائي، والأدلة التي تشير إلى تورط إيران قوية للغاية، سبق وأن هددت إيران بفعل كهذا واليوم فعلت ما هددت به".

وفي الولايات المتحدة، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في الحرب مع إيران، في حين وصف، جو بايدن، المرشح الأساسي عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، استراتيجية ترامب في إيران بأنها "كارثية".