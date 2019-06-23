أقر مرشح الحزب الحاكم في تركيا لانتخابات بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، بتقدم منافسه المعارض، أكرم إمام أوغلو، بحسب النتائج الأولية.

وأفادت تقارير بأن إمام أوغلو، مرشح الحزب الجمهوري المعارض، حصل على نسبة 53 في المئة من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات.

وكان سكان مدينة إسطنبول قد صوتوا مرة أخرى لانتخاب رئيس للبلدية بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة في أواخر مارس/آذار الماضي.

وكان أكرم إمام أوغلو قد فاز بفارق 13 ألف صوت، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم اعترض على النتيجة، قائلا إن مخالفات قانونية قد جرت.