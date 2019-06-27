مصدر الصورة Getty Images Image caption حكومة الوفاق الوطني تقول إن سيطرتها على غريان نصر كبير

تقول الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إنها استعادت سيطرتها على مدينة غريان الاستراتيجية بعد اشتباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي.

وكانت غريان هي قاعدة الإمداد الأساسية للهجوم على العاصمة طرابلس، الذي تقوده قوات اللواء خليفة حفتر.

ولم تؤكد قوات الجيش الوطني الليبي فقدها المدينة، كما أن التفاصيل لا تزال تتوالى.

ولا تزال قوات حفتر تسيطر على مدينة ترهونة، الواقعة جنوب شرق طرابلس.

وقد مزق العنف والانقسام ليبيا، في أعقاب الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011.

وقتل العشرات منذ بدء الجيش الليبي حملته في أوائل هذا العام على حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، ويقودها رئيس الوزراء فايز السراج.

وكان الجيش الليبي قد استولى على غريان، الواقعة جنوب طرابلس في 2 أبريل/نيسان، حينما شن هجوما سريعا على العاصمة من الجنوب والشرق.

ولكن تقدم قوات الجيش الليبي توقف على الجبهة الأمامية، واتهم متحدث باسم القوات في وقت سابق "خلايا نائمة" بالسماح لحكومة الوفاق الوطني بدخول غريان.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن القوات الموالية لحكومة الوفاق شنت هجوما مباغتا على المدينة الأربعاء، مدعومة بغارات جوية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بعض أنصار حكومة الوفاق يحتجون على حملة حفتر

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقوات الحكومة داخل غريان، وصورا لبعض السجناء، الذين قيل إنهم من المقاتلين الموالين لحفتر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم قوات الحكومة قوله إن الاستيلاء على المدينة "نصر كبير" سيؤدي إلى "انهيار" حملة اللواء حفتر.

وتتمركز قوات حفتر في شرق البلاد حيث يتحالف مع حكومة أخرى منافسة لحكومة الوفاق الوطني.

ويقول حفتر وأنصاره إنهم يحاولون استعادة الأمن ويقاتلون "الإرهاب".

لكن منتقدين يتهمونه بتعميق الاضطراب والفوضى بمحاولته السيطرة على السلطة بالقوة.