مصدر الصورة Reuters Image caption السبسي تولى قيادة البلاد في فترة انتقالية بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي

أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس، الباجي قايد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إثر تعرضه لـ"وعكة صحية حادة".

وكان السبسي، البالغ من العمر 93 عاما، تلقى الأسبوع الماضي علاجا بعد تدهور حالته الصحية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المستشارين في الرئاسة قوله إن "السبسي في حالة صحية حرجة"، نافيا ما جاء في تقارير إعلامية عن وفاته.

وكان للسبسي دور كبير في الحراك السياسي الذي شهدته تونس، الذي أعقب سقوط نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، عام 2011، وتجنبت فيه البلاد العنف والفوضى التي شهدتها بعد دول المنطقة العربية.

وتولى السبسي رئاسة الوزراء في فترة انتقالية في عام 2011، ثم انتخب رئيسا بعد ثلاثة أعوام.

وكان قبلها تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس، الحبيب بورقيبة، ورئاسة البرلمان في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

وصرح في شهر يونيو/ حزيران أن لا يرغب في الترشح لفترة رئاسية ثانية، على الرغم من مطالبة حزبه بترشحه. ولم يعين الحزب بديلا له لخوض الانتخابات الرئاسية.