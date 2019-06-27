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استدعت البحرين سفيرها من العراق للتشاور، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية.

وكان أكثر من 200 متظاهر قد اقتحموا الحديقة الخلفية للسفارة البحرينية في بغداد وأنزلوا علم المملكة احتجاجا على استضافة البحرين ورشة عمل تتعلق بالجانب الاقتصادي لخطة أمريكية مرتقبة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال ٥٤ شخصا "على صلة بحادث اقتحام سفارة البحرين".

ووصفت الحكومة العراقية ما حدث بأنه "عمل تخريبي مخالف للقانون".

وقالت الخارجية البحرينية في بيان رسمي إنها "تدين الهجوم على سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من جانب متظاهرين والذي أدى إلى تخريب في مبنى السفارة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالشرطة العراقية قولها إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

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وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء.

وقال ضابط شرطة يعمل في نقطة حراسة قريبة من السفارة إن رجال الشرطة "استخدموا مكبرات الصوت في سياراتهم لحث المتظاهرين على مغادرة مجمع (السفارة)".

وأضاف أنه "بعد أن رفضوا، اضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء".

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المتظاهرين قوله إن الاحتجاج "يهدف إلى إرسال رسالة قوية وواضحة لكل المشاركين في مؤتمر البحرين بأننا نرفض بقوة تطبيع العلاقات مع المحتلين الصهاينة"، في إشارة إلى إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية والسورية.

وأضاف المتظاهر ويدعى أبو مرتضى الموسوي "لن نتخلى أبدا عن مساندتنا للفلسطينيين، ونحن مستعدون للقتال من أجل هذا".

وعبرت الحكومة العراقية عن "أسفها الشديد" لما وصفته بـ "تجاوز" عدد من المتظاهرين على مبنى سفارة البحرين.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إن وزير الداخلية العراقي الفريق ياسين الياسري زار سفارة البحرين والتقى بسفير المملكة صلاح علي المالكي في أعقاب حادث الاقتحام.

وانتشرت قوات أمنية بكثافة وأغلقت معظم الشوارع المؤدية للسفارة في حي المنصور.

وأحِيل آمر قوة حماية السفارة للتحقيق "لتقصيره في أداء واجبه"، حسبما قال اللواء سعد معن المتحدث باسم الوزارة

واتخذت الأجهزة الأمنية "كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء"، وفقا لما جاء في بيان رسمي للحكومة العراقية.