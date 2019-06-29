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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بأنه "مذهل"، واعتبره صديقا له.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال لقائه بولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين في اليابان.

ويواجه ترامب ضغوطا سياسية داخل الولايات المتحدة لاتخاذ موقف من بن سلمان بسبب ما يتردد عن دوره في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت تقارير قد أكدت أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي آيه" تعتقد بأن بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وطالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة بالتحقيق مع بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي، التي أثارت غضبا دوليا. وتقول اللجنة إن لديها "أدلة تتمتع بمصداقية كافية" تبرهن على مسؤولية بن سلمان عن الجريمة.

وتنفي السلطات السعودية ضلوع ولي العهد في الجريمة. وتقول إنها تحاكم عددا من السعوديين بتهمة قتل خاشفجي.

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وقبيل لقائه مع بن سلمان في اليابان، قال ترامب "إنه لشرف لي أن أكون مع ولي العهد السعودي، أحد أصدقائي".

وأضاف أنه "رجل فعل حقا أشياء في السنوات الخمس الماضية تتعلق بانفتاح السعودية"، مشيرا إلى أن الأمير عمل على انفتاح المملكة عبر إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى قضية النساء في السعودية. وقال مخاطبا بن سلمان "اعتقد أن ما فعلته خاصة للنساء، وبالنظر إلى ما يحدث، فإنه أشبه بثورة بالمعنى الإيجابي".

ورد بن سلمان قائلا "نحاول أن نفعل أفضل ما لدينا لبلدنا، السعودية، وهذه رحلة طويلة".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، عبر ترامب عن تقديره لشراء المملكة أسلحة بالمليارات من الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت في وقت سابق من الشهر الحالي على مشروع قرار بوقف بيع أسلحة الدولارات للمملكة والإمارات العربية المتحدة.