مصدر الصورة AFP Image caption ترامب قال إن "ولي العهد غير متهم حتى الآن بقتل خاشقجي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غاضب للغاية" من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه أوضح أن لا أحد "وجّه أصابع الاتهام" إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي تصريحات ترامب رغم أن تقريرا أعدته خبيرة في الأمم المتحدة أكد أنه "لا يمكن التصور" أن ولي العهد لم يكن على علم بعملية اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وردا على سؤال حول مناقشة هذه القضية مع ولي العهد السعودي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، قال ترامب "أنا غاضب للغاية وغير راض عن وقوع شيء من هذا القبيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لكن لم يوجه أحد حتى الآن إصبع الاتهام مباشرة إلى ملك السعودية مستقبلا".

وأوضح ترامب أن مسؤولي المملكة "أخذوا القضية على محمل الجد"، في إشارة إلى إعلان السلطات القبض على المتهمين في جريمة قتل خاشقجي وتقديمهم إلى المحاكمة التي واجهت بدورها انتقادات واسعة نظرا للسرية المفروضة على جلساتها وهوية المشتبه بهم.

ووصف ترامب السعودية بأنها "حليف رائع".

وعلى الرغم من الغضب الدولي بشأن جريمة قتل خاشقجي، حافظ ترامب على علاقات ودية مع ولي العهد السعودي، وأمطره بوابل من الثناء خلال الاجتماع معه يوم السبت.

في هذه الأثناء، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولي العهد السعودي بالكشف عن قتلة الصحفي السعودي، مشيرا إلى أن بعض المعلومات لازالت خفية.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين، إن فريقا من 15 شخصا وصل إلى اسطنبول قبل الجريمة، لذلك "لا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر".

وشدد إردوغان على ضرورة أن يحاكم القتلة في تركيا.