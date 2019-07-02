من هي الأميرة هيا بنت الحسين؟

مصدر الصورة AFP Image caption ركوب الخيل لعب دورا كبيرا في حياة الأميرة هيا الحسين

منذ عدة أيام تتحدث وسائل إعلام عالمية عديدة عن "فرار زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم" وطلبها الإقامة في دولة أوروبية ورفعها دعوى للطلاق من الشيخ الإماراتي.

وذكر موقع ديلي بيست الأمريكي، في نهاية الشهر الماضي، أن محمد بن راشد، أحد كبار الأثرياء عالمياً، قد كتب قصيدة غاضبة نشرها عبر صفحته في موقع انستغرام بعنوان: "عشتِ ومتِ" يتحدث فيها عن "غدر وخيانة" زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله بن الحسين.

وحسب الموقع قدمت الأميرة هيا طلب لجوء في ألمانيا وتمت الموافقة عليه مبدئياً، كما أوضح الموقع ذاته أنها تقيم حاليا مع طفليها، الجليلة 11 سنة، وزايد 7 سنوات، في مكان سري في العاصمة البريطانية لندن حيث تفضل العيش هناك.

وكان لافتاً أن هيا لم تكن إلى جانب زوجها محمد بن راشد ( 69 سنة) خلال سباق أسكوت للخيول في بريطانيا الشهر الماضي وهي مناسبة دأبا على الظهور فيها سوية.

مساعي

وتقول مصادر إعلامية إن الشيخ محمد بن راشد وحاكم أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الامارات محمد بن زايد سافرا إلى ألمانيا قبل افتتاح سباق رويال أسكوت الملكي للخيول في بريطانيا في مسعى لاقناع هيا بالعودة إلى الإمارات لكن مساعيهما باءت بالفشل ولم يُقنعا السلطات الألمانية بإعادتها.

مصدر الصورة Mark Cuthbert Image caption دأب الزوجان على الظهور في سباق الخيول في بريطانيا

وحسب مصادر إخبارية متعددة فقد ساعد دبلوماسي ألماني في الإمارات الأميرة هيا في الفرار من دبي.

وقد تلاشت أي فرصة للصلح بين الطرفين بدليل قصيدة محمد بن راشد المفعمة بالشعور بالغضب وبالمرارة والتي نُشرت وجرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يُذكر أن محمد بن راشد تزوج 6 أو 7 مرات وله 23 ابنا وبنتاً.

قضية "فرار" الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي في الصحف البريطانية

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وهناك كثير من التفاصيل المنشورة في وسائل الإعلام الغربية ويصعب التأكد منها بسبب طابع السرية الذي تتسم به الحياة الخاصة للأسر الحاكمة في الدول العربية وخاصة في دول الخليج التي تحيط حياتها الخاصة باسوار عالية.

فقدان الأم

تبلغ الأميرة هيا من العمر 45 عاما ودرست في بريطانيا في مدارس خاصة ثم التحقت بجامعة أكسفورد المرموقة التي تعد معقل إعداد لساسة المستقبل في بريطانيا والخارج، وهي شقيقة العاهل الأردني الحالي عبد الله بن الحسين من ناحية الأب، أما أمها فهي الملكة علياء التي توفيت في حادث سقوط طائرة مروحية عام 1977 .

اهتمت هيا بالفروسية منذ مرحلة مبكرة من حياتها في أعقاب وفاة والدتها. وقالت في مقابلة مع محطة سي إن إن الأمريكية عام 2014 إنها كانت تلقب بالمتقوقعة بسبب انطوائيتها وحزنها على فقدان والدتها، فأهداها أبوها الملك الحسين حصانا صغيرا عندما كانت في السادسة من العمر وطلب منها رعايته فتخلصت من عزلتها وتعلقت منذ ذلك الوقت بالخيول.

مصدر الصورة David Hume Kennerly Image caption اهدى الملك حسين ابنته هيا حصاناً عندما كانت في السادسة من العمر

وفي عام عام 1992 شاركت في دورة الألعاب العربية السابعة في دمشق ونالت الجائزة البرونزية، ومثلت الأردن في أولمبياد سيدني عام 2000 وبعدها بعامين مثلت بلادها في مسابقة القفز على الحواجز في البطولة الدولية للفروسية التي أقيمت في اسبانيا.

تزوجت هيا محمد بن راشد عام 2004 وأنجبت منه طفلين، وتولت رئاسة الاتحاد الدولي للفروسية لمدة 8 سنوات إلى ان استقالت منه عام 2014.

كما ترأست نادي دبي للفروسية في الإمارات لبعض الوقت.

وكانت قد أعلنت عبر مقطع فيديو في صفحتها على موقع انستغرام في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عودتها لرياضة ركوب الخيل.

يذكر أن محمد بن راشد يمتلك أحد أكبر مزارع الخيول في بريطانيا وتقدر قيمة استثماراته في هذا المجال بعدة مليارات من الجنيهات الاسترالينية.

وقالت صحيفة ديلي تليغراف إن اسطبلات الخيول التي يمتلكها محمد بن راشد في نيوماركت ببريطانيا هي الأكبر في العالم ويعمل فيها 1500 شخص، إذ تضم 4500 حصاناً على مساحة تتجاوز عشرة آلاف فدان.